Иран пообещал наказать виновных в убийстве Хаменеи

Государства, начавшие агрессию против Ирана, и их лидеры понесут международно-правовую и уголовную ответственность за убийство верховного лидера Али Хаменеи, заявил посол Ирана в Австрии Асадолла Эшраг Джахроми. Дипломат подчеркнул, что преступление совершено с грубым попранием основополагающих норм международного права, передает ТАСС.

Это преступление было совершено при явном нарушении обязательных принципов международного права <...>. Подобные действия влекут за собой международно-правовую ответственность государств, разжигающих войну, — сказал он.

Ранее историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что Тегеран способен ответить на гибель верховного лидера Али Хаменеи ударом по израильскому ядерному объекту в Димоне. Аналитик указал на возможность применения иранской стороной гиперзвуковых ракет Fattah для проведения атаки.

Кроме того, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что расчеты Вашингтона на ослабление Тегерана после ликвидации верховного лидера не сбылись. Эксперт отметил, что американская сторона также просчиталась в надеждах на давление КНР на Иран по вопросу судоходства в Ормузском проливе.