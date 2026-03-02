Зимняя Олимпиада — 2026
Военэксперт рассказал, почему США просчитались с убийством Хаменеи

Военэксперт Евсеев: ожидания США по поводу ослабления Ирана не оправдались

Фото: Idrees Abbas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ожидания США по поводу ослабления Ирана после убийства верховного лидера Али Хаменеи не оправдались, заявил NEWS.ru военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его словам, Вашингтон также надеялся, что Китай надавит на Тегеран в вопросе судоходства по Ормузскому проливу, но этого не произошло.

Соединенные Штаты Америки очень хорошо знали о возможности блокировки Ормузского пролива. Думаю, здесь расчет делался на то, что Китай окажет давление на Иран, и Иран не пойдет на реальное перекрытие Ормузского пролива, — сказал Евсеев.

Эксперт отметил, что, хоть Ормузский пролив и не перекрыт, судоходство там остается рискованным. Он указал, что удары иранских военных по танкерам в Омане показывают, что сейчас для них нет ограничений. В условиях отсутствия постоянного верховного лидера КСИР сейчас получает высокую степень автономности, добавил Евсеев.

Ранее Международная морская организация (IMO) выступила со срочной рекомендацией для всего мирового флота. В связи с обострением обстановки в регионе судовладельцам предложено временно исключить Ормузский пролив из маршрутов следования.

