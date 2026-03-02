Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов

Российские туристы вернулись на пляжи Дубая, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, пока иностранцы боятся выходить из номеров, россияне берут от отпусков все. По их словам, обстановка стабилизировалась — «все спокойно и кайфово». Однако они немного грустят, что не работает знаменитое колесо обозрения.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по словам хозяина Белого дома, на ликвидацию ушел всего день.