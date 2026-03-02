Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 17:49

Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов

Российские туристы вышли на пляжи Дубая вопреки ракетным атакам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские туристы вернулись на пляжи Дубая, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, пока иностранцы боятся выходить из номеров, россияне берут от отпусков все. По их словам, обстановка стабилизировалась — «все спокойно и кайфово». Однако они немного грустят, что не работает знаменитое колесо обозрения.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за ракетного удара Ирана по ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хотел уничтожить руководство Ирана за две-три недели. Однако, по словам хозяина Белого дома, на ликвидацию ушел всего день.

Читайте также
Ситуация в Дубае 2 марта: открытие аэропортов, кто улетит, что с россиянами
Ближний Восток
Ситуация в Дубае 2 марта: открытие аэропортов, кто улетит, что с россиянами
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
Ближний Восток
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Ближний Восток
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Российские туристы загорали на пляжах ОАЭ под иранскими ракетами
Ближний Восток
Российские туристы загорали на пляжах ОАЭ под иранскими ракетами
Эксперт раскрыла, как аферисты воспользовались ситуацией на Ближнем Востоке
Общество
Эксперт раскрыла, как аферисты воспользовались ситуацией на Ближнем Востоке
Дубай
пляжи
россияне
отпуск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.