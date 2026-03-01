«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана В Дубае закрыли все пляжи после ночных атак Ирана

Российские туристы, находящиеся в Дубае, рассказали о полностью опустевших улицах города на фоне ракетных ударов Ирана, передает Telegram-канал SHOT. По их словам, власти закрыли пляжи, в том числе в популярном районе Пальма Джумейра, а люди даже не выходят к бассейнам при отелях.

Город как будто вымер, — описывают обстановку туристы.

В материале говорится, что люди предпочитают оставаться в домах или укрытиях, опасаясь новых атак. По словам россиян, в самом городе пусто: по дорогам ездят редкие машины, а на улицах нет людей.

Ранее в Сети появилось видео, как в Дубае сбили летевший рядом с «Бурдж-Халифой» дрон. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют — в частности, дрон взрывается.

До этого сообщалось, что в Дубае туристов эвакуируют с городских пляжей из-за риска новых ракетных атак Ирана в ОАЭ. По словам очевидцев, местные власти попросили их выйти из воды и покинуть зоны отдыха в целях безопасности. При этом в некоторых местах туристы продолжали купаться и загорать.