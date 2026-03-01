Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 11:54

Меньшова рассказала о последнем новогоднем подарке Веры Алентовой

Меньшова рассказала, что ее мать перед уходом оставила новогодние подарки семье

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова Актриса и телеведущая Юлия Меньшова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ушедшая из жизни актриса Вера Алентова оставила в своей квартире новогодние подарки для близких, рассказала в своей программе ее дочь, телеведущая и актриса Юлия Меньшова. По словам Меньшовой, несмотря на то, что ее мама ушла из жизни незадолго до Нового года, она успела подготовить праздничные подарки и оставила на столе аккуратно подписанные пакеты с надписями: «Юле», «Андрею», «Тасе».

Это было какое-то чудо, — отметила Юлия.

По ее словам, этот жест навсегда останется для нее символом материнской нежности и силы семейной связи. Ведущая подчеркнула, что этот жест напомнил о потере, но семья решила не отказываться от задуманного Алентовой ритуала: подарки поставили под елку и открыли уже в новогоднюю ночь.

Ранее Меньшова посвятила матери трогательный пост в Instagram (деятельность в РФ запрещена), где назвала ее нежным, добрым, хрупким и элегантным ангелом, и сопроводила поздравление черно-белым кадром. По словам Меньшовой, ей до сих пор кажется, что мама находится где-то рядом.

