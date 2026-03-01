Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 12:56

Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане

Протестующие подожгли офис ООН в Пакистане после смерти Хаменеи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Участники протестов в Пакистане, вышедшие на улицы после смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подожгли здание офиса ООН в городе Скарду, сообщило агентство Reuters. Информация официально не подтверждалась.

По сведениям журналистов, после предполагаемого поджога из здания повалил дым. Известно, что митинги после смерти Хаменеи начались сразу в нескольких городах Пакистана.

Ранее проиранские демонстранты в пакистанском Карачи взяли штурмом генеральное консульство США. Протестующим удалось прорваться внутрь дипломатического представительства. Погромщики демонстративно сожгли американский флаг и заняли основные служебные помещения. Ситуация переросла в вооруженное столкновение, когда сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по нападавшим.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи погиб в результате ночных ударов по Тегерану. Заявление о смерти 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. В стране был объявлен 40-дневный траур.

ООН
Али Хаменеи
Иран
Пакистан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появились кадры пожара на борту атакованного в Омане танкера
«Перевернул лист»: Зарубин вспомнил историю о Путине и зарубежном ученом
Галустян рассекретил новую возлюбленную
Запрещенный в США ИИ оказался причастен к ударам по Ирану
Десятки человек пострадали при стрельбе в Техасе
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 43 украинских БПЛА
«Может обыграть»: политолог о действиях Трампа после гибели Хаменеи
Политолог назвал неожиданные плюсы для России от блокады Ормузского пролива
Обломок ракеты упал на судно с российским экипажем в порту Дубая
Удары по мирным жителям и убийства волонтеров: как ВСУ атакуют РФ 1 марта
Бежавшие бойцы ВСУ оставили в подарок заморский трофей
Ситуация в Дубае 1 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Посольство России отреагировало на захват танкера в Северном море
Две сотни вражеских дронов перехватили в зоне СВО
«Что это»: Песков жестко ответил на демарш Франции с ударами по России
ЦАХАЛ заявила о частичном разрушении систем ПВО в Иране
Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате
Россиянка спасла жильцов атакованной высотки в Бахрейне
Кровавая жатва в Иране: фото «обезглавленной» верхушки, Хаменеи и траура
Почему не работает Telegram сегодня, 1 марта: замедление, разблокировка
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.