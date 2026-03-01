Офис ООН настиг гнев протестующих в Пакистане Протестующие подожгли офис ООН в Пакистане после смерти Хаменеи

Участники протестов в Пакистане, вышедшие на улицы после смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи, подожгли здание офиса ООН в городе Скарду, сообщило агентство Reuters. Информация официально не подтверждалась.

По сведениям журналистов, после предполагаемого поджога из здания повалил дым. Известно, что митинги после смерти Хаменеи начались сразу в нескольких городах Пакистана.

Ранее проиранские демонстранты в пакистанском Карачи взяли штурмом генеральное консульство США. Протестующим удалось прорваться внутрь дипломатического представительства. Погромщики демонстративно сожгли американский флаг и заняли основные служебные помещения. Ситуация переросла в вооруженное столкновение, когда сотрудники службы безопасности консульства открыли огонь по нападавшим.

В ночь на 1 марта иранский гостелеканал подтвердил, что Хаменеи погиб в результате ночных ударов по Тегерану. Заявление о смерти 86-летнего аятоллы прозвучало в экстренном выпуске новостей. Диктор зачитал официальное коммюнике, в котором говорится, что Хаменеи стал мучеником, защищая интересы Исламской революции. В стране был объявлен 40-дневный траур.