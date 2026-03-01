Милонов эмоционально отреагировал на вопрос о погибшем на СВО брате Милонов заявил, что считает Зеленского виновным в смертях тысяч людей на фронте

Потерявший на СВО родного брата депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в интервью NEWS.ru о своем негативном отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вопрос об отношении к Зеленскому вызвал сильную эмоциональную реакцию парламентария, было заметно, что он с трудом сдерживает слезы.

Ни капельки рука бы не дрогнула. Я же полтора года служил на СВО в артиллерийских войсках. Не сожалею ни об одном отправленном к Бандере украинском военном. В этом случае тоже моя рука дрожать не будет, — признался депутат ГД.

Собеседник заявил, что считает президента Украины не православным человеком, а кроме того, предателем. На совести Зеленского, по мнению Милонова, лежат смерти людей по обе стороны фронта.

Зеленский никогда не был православным человеком. [Прежний президент Украины Петр] Порошенко — да, православный, иногда у него на лице проскакивали сомнения в том, что он делает. Я это видел, смотрел внимательно на его лицо. А у Зеленского даже тени сомнений нет. Он как раз настоящий продукт Каинов: враг — это твой брат, который тебе изменил. Зеленский как раз таким-то и болен, — заявил Милонов.

Ранее Милонов предположил, что лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) погубила гордыня. Этим качеством, по словам парламентария, Гребенщиков обладал с юности, с годами оно превратилось в ощущение собственной безупречности.

Также депутат ГД выразил мнение, что запрет на въезд в Россию на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть отменен. Он уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.