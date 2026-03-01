В ОАЭ начали предлагать россиянам «спасти жизнь» за $500 SHOT: цена поездки из Дубая в Оман достигла $500 на фоне ударов со стороны Ирана

Находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана, передает Telegram-канал SHOT. По мнению туристов, там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.

В частности, местные владельцы машин и минивэнов организуют «спасительные поездки» из Дубая, Абу-Даби и других городов ОАЭ. В материале уточняется, что в цену включены питание и вода. Сейчас активно набираются минивэны на 11 человек.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские силы будут продолжать бомбардировки Ирана всю неделю «или сколько потребуется». По словам хозяина Белого дома, основная цель ударов — достижение мира во всем мире.

Также в Сети появилось видео уничтожения летевшего рядом с «Бурдж-Халифой» дрона. На кадрах можно увидеть, как беспилотник приближается к комплексу, но его ликвидируют — в частности, дрон взрывается.