01 марта 2026 в 15:59

Стала известна причина смерти туристов в Прикамье

Обморожение стало причиной смерти туристов в Пермском крае

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
По предварительным данным, причиной смерти двоих обнаруженных в Пермском крае туристов стало обморожение, передает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Третьего туриста госпитализировали с сильным обморожением. Поиски еще двоих в настоящее время продолжаются.

На место выехали криминалисты, по личностям погибших информации пока нет. Предварительно, без криминала, они замерзли, но окончательные выводы будут позднее, — сказал собеседник.

Ранее в Сети опубликовали фотографию туристов из Уфы, которые пропали в горах Пермского края, а также раскрыли детали их маршрута. Путешественникам предстояло преодолеть 211 километров, однако 24 февраля они не вышли на связь и не вернулись домой.

Тем временем в Красноярском крае поисковые группы вновь приступили к работе в районе Кутурчинского Белогорья, где в сентябре прошлого года бесследно исчезла семья Усольцевых. Поиски будут вестись в недавно обнаруженных шурфах в том районе. Решение о возобновлении поисков в экстремальных зимних условиях было принято по заданию Следственного комитета.

Пермский край
туристы
пропавшие
смерти
