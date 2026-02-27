В Сети показали фото и маршрут пропавших в горах туристов Опубликованы фото и маршрут пропавших в Пермском крае туристов

Telegram-канал Ural Mash опубликовал фотографию туристов из Уфы, которые пропали в горах Пермского края, а также раскрыл детали их маршрута. Путешественникам предстояло преодолеть 211 километров, однако 24 февраля они не вышли на связь и не вернулись домой.

На снимке — компания друзей, которые знакомы более 10 лет. Мужчины увлекаются экстремальным отдыхом: катанием на багги и квадроциклах, а также регулярно выбираются на природу. Близкие пропавших рассказали, что к поездкам приятели всегда относились максимально серьезно и ответственно.

По словам родственников, друзья никогда не пренебрегали подготовкой: они брали с собой запасные части для техники, инструменты и все необходимое для длительного пребывания вдали от цивилизации. В предыдущих вылазках мужчины всегда оставались на связи, и нынешнее исчезновение — первый случай, когда от них нет никаких вестей. Обычно их походы длились не более четырех дней, и 24 февраля они планировали вернуться с плато, чтобы отправиться в Уфу.

Ранее чемпион России по эндуро Александр Коробов заявил, что причиной задержки группы туристов на снегоходах в Прикамье мог стать так называемый зыбучий снег. Эксперт пояснил, что в этом районе сейчас сложные погодные условия, которые серьезно затрудняют передвижение техники.