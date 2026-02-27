Военный эксперт предупредил о возможных провокациях в Курской области Военэксперт Марочко не исключил попытки диверсий со стороны ВСУ под Курском

Вооруженные силы Украины могут предпринять новые попытки диверсий в Курской области для отвлечения внимания российской армии, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, текущая обстановка в приграничье требует повышенной бдительности от местных жителей.

Сразу хочу отметить, что диверсионно-разведывательная деятельность — основная специфика группы 140-го центра Сил специальных операций ВСУ. Поэтому я не исключаю, что на территории Курщины будут опять предприняты попытки захода украинских ДРГ. Делается это для того, чтобы отвлечь наши силы и средства на ликвидацию диверсантов. Естественно, ВСУ тем самым намерены замедлить продвижение ВС РФ на данном направлении. Так что сейчас нужно быть очень бдительными и внимательными на территории Курской области. Вполне возможно, будут какие-то провокации со стороны украинских военных и данного подразделения, — пояснил Марочко.

Ранее появилась информация, что ВСУ вновь начали перебрасывать под Сумы группу 140-го центра Сил специальных операций. Три подобные группы ранее были ликвидированы в этом же районе — во главе с командиром Ильей Билыком, капитаном Леонидом Семенюком в районе Садков и около Варачино.