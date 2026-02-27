Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 20:00

Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве

Синоптик Ильин: в Москве ожидаются скачки температуры +4 до -15 градусов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве на неделе со 2 по 8 марта ожидается неустойчивая погода с сильными колебаниями температуры, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в городе ожидаются скачки от +4 до -15 градусов. Все семь дней в столице будет пасмурно, временами возможны осадки в виде снега, уточнил он.

Погода в столичном регионе на неделе будет разнообразной, но преимущественно пасмурной. В понедельник, вторник и четверг ожидается снег. Начало и середина периода ожидается умеренно теплым с дневной температурой от –2 до +4 градусов. В пятницу придет резкое похолодание. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до -10–15 градусов, - сообщил Ильин.

Он добавил, что к выходным в Москве вновь будет тепло: днем 8 марта в городе ожидается +2 градуса. При этом синоптик отметил, что атмосферное давление с понедельника по четверг будет находиться в диапазоне от 745 до 751 миллиметра ртутного столба, а в пятницу ожидается рост до 755 миллиметров ртутного столба и выше.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +5 градусов в Москве на 8 Марта. По его словам, в Международный женский день могут быть небольшие осадки. Он добавил, что в целом конец февраля и начало марта в столице будут ознаменованы краткими периодами теплой погоды. По его словам, температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму примерно на четыре градуса.

погода
прогнозы
Москва
синоптики
потепление
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп подтвердил желание отменить санкции против России
Недельная инфляция выросла в России
«Ничего плохого»: Клинтон ответил на обвинения в связях с Эпштейном
В Госдуме начали поиск пресс-секретаря с необычными качествами
Фицо раскритиковал Зеленского за срыв проверки «Дружбы»
Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?
ВСУ ударили по машине в российском селе
Назван фрукт, который помогает облегчить воспаление кишечника
Сооснователь «Яндекса» Волож окончательно открестился от России
«Не до песен было»: Киркоров объяснил взятую паузу в карьере
Посол отреагировал на возможную передачу Украине ядерного оружия
«Терять было нечего»: Киркоров рассказал о проблемах на заре карьеры
«А кто до меня?»: Киркоров назвал себя первым рэпером в России
«Целью»: Келин рассказал, что будет с британскими военными на Украине
Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве
Дроны РФ дали «шоу» под Полтавой, похищение смоленской девочки: что дальше
Выяснилось, для чего ЕС хочет место за столом переговоров по Украине
В Москве готовятся к аварийной посадке самолета
Похищенная девятилетняя девочка воссоединилась с семьей
«Против людей»: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.