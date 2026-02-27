Синоптик рассказал о грядущих температурных качелях в Москве

В Москве на неделе со 2 по 8 марта ожидается неустойчивая погода с сильными колебаниями температуры, рассказал NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его словам, в городе ожидаются скачки от +4 до -15 градусов. Все семь дней в столице будет пасмурно, временами возможны осадки в виде снега, уточнил он.

Погода в столичном регионе на неделе будет разнообразной, но преимущественно пасмурной. В понедельник, вторник и четверг ожидается снег. Начало и середина периода ожидается умеренно теплым с дневной температурой от –2 до +4 градусов. В пятницу придет резкое похолодание. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до -10–15 градусов, - сообщил Ильин.

Он добавил, что к выходным в Москве вновь будет тепло: днем 8 марта в городе ожидается +2 градуса. При этом синоптик отметил, что атмосферное давление с понедельника по четверг будет находиться в диапазоне от 745 до 751 миллиметра ртутного столба, а в пятницу ожидается рост до 755 миллиметров ртутного столба и выше.

Ранее метеоролог Александр Шувалов спрогнозировал потепление до +5 градусов в Москве на 8 Марта. По его словам, в Международный женский день могут быть небольшие осадки. Он добавил, что в целом конец февраля и начало марта в столице будут ознаменованы краткими периодами теплой погоды. По его словам, температура воздуха в регионе будет превышать климатическую норму примерно на четыре градуса.