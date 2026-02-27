Погода в марте 2026 года: снег растает и наступит весна или будет холодно?

Сугробы в Москве уменьшатся в 1,5-2 раза в ближайшие две недели, однако снежный покров полностью исчезнет во второй половине апреля, рассказали специалисты «Яндекс Погоды». Что известно о погоде в марте, будет холодно или наступит настоящая весна?

Что известно о погоде в марте 2026 года

По информации синоптиков, в ближайшие две недели в столице нередко будут наблюдаться положительные температуры, это приведет к уменьшению сугробов. Однако снег не исчезнет: к середине марта высота снежного покрова все еще будет составлять от 30 до 50 см, что по-прежнему выше нормы. Обычно в Москве земля полностью освобождается от снега в первой половине апреля. В этом году из-за огромных сугробов процесс таяния может занять больше времени, уточнили специалисты «Яндекс Погоды».

Что касается сроков потепления, то средняя температура воздуха переходит за нулевую отметку, как правило, в последнюю декаду марта, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в марте еще возможны осадки в виде снега и мокрого снега, однако их должно быть меньше, чем в феврале.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Март и апрель считаются самыми сухими месяцами года. Поэтому мы рассчитываем на то, что во второй половине марта, если следовать долгосрочным прогнозам в столичном регионе, придет довольно теплая погода и температура воздуха перейдет в сторону положительных значений», — сказала Позднякова.

Она также подтвердила, что в этом году из-за большого количества снега потребуется «много дней, чтобы температура воздуха была значительно выше нуля среднесуточно».

Будет ли в марте теплая весенняя погода без снега

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru добавил, что, помимо осадков, в Москве и области в марте ожидаются периоды с небольшими морозами.

«В это время снеготаяние приостановится. Условий для активного таяния снега будет не так уж и много в марте», — отметил эксперт.

Синоптик Михаил Семенов сообщил NEWS.ru, что весна начнет вступать в свои права в Москве примерно в 20-х числах марта. До этого времени, по его словам, ощутимого тепла в столице ждать не стоит. При этом начало марта, по оценкам эксперта, окажется довольно морозным, больше напоминая февраль.

«С 21 по 31 марта днем ожидаются устойчивые +7-10 градусов. Однако ночи останутся все еще прохладными. И это отчасти хорошо — такой сценарий позволит избежать Московскому региону стремительного затопления, чего многие опасаются. Однако такой погодный сценарий приведет к заметной гололедице. Ожидается, что осадки будут выпадать практически ежедневно», — рассказал Семенов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что весна в столице начнется с оттепели и дождей. Температура воздуха 1 марта будет выше нулевой отметки и термометры покажут от +2 до +4. Слабая оттепель сохранится и 2 марта, но из-за приближения холодного фронта дожди перейдут в мокрый снег.

Снежный покров, высота которого сейчас в городе варьируется от 72 до рекордных 86 см, начнет таять и к началу следующей недели уменьшится на 10 см, а к 8 марта «сбросит» еще столько же, уточнил Тишковец.

