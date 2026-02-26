Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 21:04

Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сугробы в Москве достигли рекордной величины. Между тем весна понемногу вступает в свои права — в регионе стало больше солнечных дней, а столбики термометров приближаются к нулевым значениям. Когда жителям столицы ждать схода снежного покрова — в материале NEWS.ru.

Начнет ли снег таять в марте

Средняя температура воздуха переходит за нулевую отметку, как правило, в последнюю декаду марта, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, в марте еще возможны осадки в виде снега и мокрого снега, однако их должно быть меньше, чем в феврале.

«Март и апрель считаются самыми сухими месяцами года. Поэтому мы рассчитываем на то, что во второй половине марта, если следовать долгосрочным прогнозам в столичном регионе, придет довольно теплая погода и температура воздуха перейдет в сторону положительных значений», — сказала Позднякова.

Она не исключила, что метеорологическая весна в столичном регионе наступит уже в середине марта. По ее словам, это наилучший сценарий.

«Но снега так много, что нам нужно много дней, чтобы температура воздуха была значительно выше нуля среднесуточно, +5 градусов, в этих пределах, как обычно бывает в апреле», — пояснила Позднякова.

В свою очередь синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин в беседе с NEWS.ru отметил, что, помимо осадков, в Москве и области в марте ожидаются периоды с небольшими морозами.

«В это время снеготаяние приостановится. Условий для активного таяния снега будет не так уж и много в марте», — отметил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких числах марта в Москве и области растает снег

По словам Поздняковой, если в марте в Москве и области создадутся благоприятные погодные условия, что будет скорее чудом, то снег может сойти в конце месяца и в начале апреля. Она пояснила, что в среднем это происходит в первую декаду апреля. Однако такое возможно при нормальной высоте снежного покрова, а не рекордной, как сейчас, заявила метеоролог.

«Поскольку снега сейчас значительно больше, вероятность того, что он сойдет в конце марта, невелика. Дай Бог, чтобы снежный покров в столичном регионе сошел к Пасхе — 12 апреля. Это будет подарком для верующих и неверующих», — подчеркнула метеоролог.

В свою очередь Ильин заявил, что в центре столицы снежного покрова может не быть уже к концу марта, поскольку излишки снега вывозят с этой территории. Однако в других районах Москвы и области сугробы сойдут не раньше апреля, предположил эксперт.

«До середины апреля снег сойдет», — сказал специалист, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Какой высоты достигли сугробы к концу февраля в Москве

Утром 26 февраля ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале, что высота сугробов в Москве достигла рекордных 84 см. По области местами продолжает идти слабый снег.

«На главной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет рекордные для февраля и зимы за всю метеоисторию 73 см (норма — 38 см), в центре города, на Балчуге — 81 см, в Тушино — 75 см, МГУ — 84 см», — сказал синоптик.

Он также спрогнозировал оттепельную и слякотную погоду 1 марта. По словам эксперта, температура воздуха составит от +1 до +4 градусов, а сугробы сдуются на 7 см.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ранее Тишковец заявил, что весна может наступить в Москве в середине марта. Он пояснил, что температура воздуха в следующем месяце может быть на один — три градуса выше климатической нормы.

«До настоящей весны нам осталось потерпеть буквально две-три недели», — сказал Тишковец.

Синоптик напомнил, что приход климатической весны сопровождается устойчивым переходом среднесуточной температуры в сторону положительных значений. Он добавил, что обычно это происходит 20–21 марта, но в этом году возможны исключения.

Анна Акимова
А. Акимова
