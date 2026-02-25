«Будет подарком»: метеоролог раскрыла, когда в Москве растает снег Метеоролог Позднякова: сугробы в Москве могут растаять к Пасхе

В марте осадков в Москве и области ожидается меньше, чем в феврале, заявила в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Согласно долгосрочным прогнозам, во второй половине весеннего месяца погода перейдет в сторону положительных значений, уточнила она. Однако, даже при таком сценарии рекордный снежный покров растает нескоро, отметила метеоролог.

Она пояснила, что для таяния снежного покрова нужно длительное нахождение столбика термометра на отметке выше ноля градусов Цельсия, примерно в районе +5 градусов.

Если такие условия у нас создадутся, это будет просто чудо, может быть, снег сойдет и в конце марта — самом начале апреля. Средняя дата схода снежного покрова — первая декада апреля. Но это при условии, что снега накапливается к этому периоду норма. Поскольку снега сейчас значительно больше, очень маленькая вероятность, что снег сойдет в конце марта. Дай Бог, чтобы снежный покров в столичном регионе сошел к Пасхе — это 12 апреля. Это будет подарком для верующих и неверующих, — сказала метеоролог.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что февральские снегопады в столице подходят к концу, однако в марте москвичам стоит готовиться к новым осадкам. Он отметил, что с 28 февраля и в первых числах марта придет потепление, температура поднимется до плюс трех градусов.