Приметы 18 марта — Конон Огородник: как уберечь посевы?

По народному календарю сегодня Конон Огородник. Название говорит само за себя — пора готовиться к посевной. Наши предки, даже если снег еще лежал, уже выходили на участок: проверяли семена, чинили инвентарь, планировали, где что сажать. Верили, что святой Конон каждое семечко под свою защиту берет, но только у тех, кто землю уважает и не ленится. Так что, если есть дача, можно уже сегодня начинать потихоньку готовиться — глядишь, и урожай порадует.

Погодные приметы на Конона, 18 марта

Наши предки были уверены: погода в этот день — это точный прогноз на все лето.

Ясный и погожий день обещает, что лето будет теплым, а града можно не бояться — посевы останутся целыми.

Появились первые подснежники в лесу — пора начинать активную подготовку семян к высадке в парники.

Приметы о птицах и лесных жителях 18 марта

Если прилетели трясогузки — весна будет очень теплой и ранней.

Если к этому дню вернулись журавли — холода больше не вернутся, можно ждать устойчивого тепла.

Мыши в полях и домах ведут себя слишком активно — это плохой знак, предвещающий неурожайный год.

Что делать 18 марта по приметам

Что можно и нужно делать 18 марта

День Конона, прозванного Огородником, требовал от крестьянина особого отношения к земле и будущему урожаю. Даже если огород еще был укрыт снегом, хозяин обязательно выходил на участок и втыкал лопату в землю — символически вспахивал. Считалось, что этот нехитрый обряд пробуждает почву от зимнего сна и защищает будущие посадки от заморозков.

Дома тем временем хозяйки замачивали семена для рассады: томатов, капусты, огурцов. Конон считался покровителем тех, кто не ленится готовиться к севу, и обещал богатый урожай усердным.

В этот день обязательно поминали тех, кто погиб насильственной смертью или пропал без вести, молились за упокой их душ.

Была и простая бытовая традиция: выпить чашку теплого молока. Верили, что этот ритуал приносит в дом достаток, а детям дает крепкое здоровье на всю весну. И еще одно полезное дело — навести порядок в погребе, перебрать остатки зимних запасов. Считалось, что если сделать это сегодня, то новый урожай будет еще богаче прежнего.

Что нельзя делать 18 марта

Работать вилами. Это самый строгий запрет дня. Использование вил могло навлечь на огород град летом. Инструмент старались даже не брать в руки, чтобы не разгневать небо

Лениться и долго спать. Конон не прощает праздности. Тот, кто пропустит этот день без дела, рискует столкнуться с финансовыми трудностями осенью.

Сплетничать и злословить. Считалось, что негативные слова в этот день могут засорить огород сорняками, которые будет невозможно вывести.

Делать крупные покупки. Вещи, приобретенные 18 марта, долго не прослужат или окажутся с дефектом.

Звать в гости малознакомых людей. Существовало опасение, что посторонний человек может сглазить будущий урожай или семейное благополучие.

18 марта: народные приметы

