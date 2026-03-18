18 марта 2026 в 00:05

Приметы 18 марта — Конон Огородник: как уберечь посевы?

Приметы 18 марта — Конон Огородник
По народному календарю сегодня Конон Огородник. Название говорит само за себя — пора готовиться к посевной. Наши предки, даже если снег еще лежал, уже выходили на участок: проверяли семена, чинили инвентарь, планировали, где что сажать. Верили, что святой Конон каждое семечко под свою защиту берет, но только у тех, кто землю уважает и не ленится. Так что, если есть дача, можно уже сегодня начинать потихоньку готовиться — глядишь, и урожай порадует.

Погодные приметы на Конона, 18 марта

Наши предки были уверены: погода в этот день — это точный прогноз на все лето.

  • Ясный и погожий день обещает, что лето будет теплым, а града можно не бояться — посевы останутся целыми.

  • Появились первые подснежники в лесу — пора начинать активную подготовку семян к высадке в парники.

Приметы о птицах и лесных жителях 18 марта

  • Если прилетели трясогузки — весна будет очень теплой и ранней.

  • Если к этому дню вернулись журавли — холода больше не вернутся, можно ждать устойчивого тепла.

  • Мыши в полях и домах ведут себя слишком активно — это плохой знак, предвещающий неурожайный год.

Что делать 18 марта по приметам

Что можно и нужно делать 18 марта

День Конона, прозванного Огородником, требовал от крестьянина особого отношения к земле и будущему урожаю. Даже если огород еще был укрыт снегом, хозяин обязательно выходил на участок и втыкал лопату в землю — символически вспахивал. Считалось, что этот нехитрый обряд пробуждает почву от зимнего сна и защищает будущие посадки от заморозков.

Дома тем временем хозяйки замачивали семена для рассады: томатов, капусты, огурцов. Конон считался покровителем тех, кто не ленится готовиться к севу, и обещал богатый урожай усердным.

В этот день обязательно поминали тех, кто погиб насильственной смертью или пропал без вести, молились за упокой их душ.

Была и простая бытовая традиция: выпить чашку теплого молока. Верили, что этот ритуал приносит в дом достаток, а детям дает крепкое здоровье на всю весну. И еще одно полезное дело — навести порядок в погребе, перебрать остатки зимних запасов. Считалось, что если сделать это сегодня, то новый урожай будет еще богаче прежнего.

Что нельзя делать 18 марта

  • Работать вилами. Это самый строгий запрет дня. Использование вил могло навлечь на огород град летом. Инструмент старались даже не брать в руки, чтобы не разгневать небо

  • Лениться и долго спать. Конон не прощает праздности. Тот, кто пропустит этот день без дела, рискует столкнуться с финансовыми трудностями осенью.

  • Сплетничать и злословить. Считалось, что негативные слова в этот день могут засорить огород сорняками, которые будет невозможно вывести.

  • Делать крупные покупки. Вещи, приобретенные 18 марта, долго не прослужат или окажутся с дефектом.

  • Звать в гости малознакомых людей. Существовало опасение, что посторонний человек может сглазить будущий урожай или семейное благополучие.

18 марта: народные приметы

Анастасия Фомина
