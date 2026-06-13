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13 июня 2026 в 03:52

Девятиклассникам рассказали о возможной пересдаче устного экзамена

Музаев: устный экзамен по истории можно пересдать как и прочие предметы ОГЭ

Изменения в ОГЭ и ЕГЭ — 2026 Изменения в ОГЭ и ЕГЭ — 2026 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Девятиклассники, не сдавшие устный экзамен по истории, смогут пересдать его по тем же правилам, что и другие предметы ОГЭ, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что история является экзаменом, а не экзаменом для допуска к другим предметам, и в системе ОГЭ предусмотрена возможность пересдачи по всем дисциплинам.

У нас любой экзамен, в ОГЭ в том числе, предусматривает пересдачу. Здесь у нас история является экзаменом, а не допуском к экзамену, тоже прошу не путать, — сказал Музаев.

Он также отметил, что окончательный результат всех сдаваемых девятиклассниками экзаменов определит возможность продолжения обучения в колледже или 10 классе, либо необходимость повторного обучения в текущем году. По словам Музаева, возможность и количество пересдач будет соответствовать принципам, применяемым к другим предметам, что включает пересдачу ОГЭ в сентябре.

До этого депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также оглашения результатов экзаменов. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову. Сейчас сроки проверки ОГЭ составляют 10 дней, а для оглашения итогов ЕГЭ порой отводят от 14 дней.

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