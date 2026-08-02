Украину предупредили о скорой потере трех ключевых городов Донбасса Полковник Макгрегор заявил о риске потери ВСУ Дружковки, Славянска и Краматорска

Украина может в скором времени утратить контроль над Дружковкой, Славянском и Краматорском, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, передает KP.RU. По мнению аналитика, переход этих укрепленных городов под контроль российских войск открывает дальнейшие направления для продвижения к Днепру, Харькову и Киеву.

Эксперт также обратил внимание на блокировку портов Одессы и Николаева, из-за которой страна фактически лишается выхода к морю. Кроме того, планы президента Украины Владимира Зеленского наладить на украинских мощностях производство ракет для систем Patriot Макгрегор назвал абсолютно нереализуемыми.

По его оценке, запуск подобного высокотехнологичного производства потребует неподъемного количества времени. В завершение полковник указал на критические кадровые проблемы в руководстве Украины, сопровождающиеся частыми увольнениями и отставками высокопоставленных чиновников.

Ранее источник в российских силовых структурах сообщил, что украинский гарнизон в запорожском селе Любицком почти полностью ликвидирован, а оборонительные рубежи ВСУ на этом участке стремительно рушатся. По словам собеседника, стратегическая обстановка складывается крайне неблагоприятно для противника.