Взрыв в частном доме обернулся вызовом скорой и десятком пострадавших В Карачаево-Черкесии 10 человек получили травмы после взрыва баллона в доме

Взрыв газового баллона произошел в частном доме в Карачаево-Черкесии, пишет Telegram-канал «112». Инцидент произошел в Усть-Джегутинском районе. По информации источников, в результате 10 человек получили травмы.

Как уточнил канал, пострадавших отправили в медицинские учреждения. Шестеро находятся в тяжелом состоянии, один в среднем, еще троим помощь была оказана на месте.

Ранее два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме на улице Народной в Новосибирске. Как сообщил губернатор региона Андрей Травников, что в результате хлопка пострадали два человека.

До этого в подмосковном Пушкино 66-летний мужчина погиб в результате взрыва баллона для дайвинга. Он приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование, но сотрудник МЧС отказался это делать, заметив, что срок годности баллона истек еще в прошлом году. Трагедия произошла сразу после того, как мужчина вышел из компрессорного помещения.

Также стало известно, что подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области. Следователи возбудили уголовное дело. Отец 13-летнего мальчика получил травмы.