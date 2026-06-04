ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 23:09

Житель Пушкино погиб из-за просроченного баллона для дайвинга

СК РФ: мужчина погиб в подмосковном Пушкино при взрыве баллона для дайвинга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Пушкино 66-летний мужчина погиб в результате взрыва баллона для дайвинга. Он приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование, но сотрудник МЧС отказался это делать, заметив, что срок годности баллона истек еще в прошлом году, сообщили в главке СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла сразу после того, как мужчина вместе с баллоном вышел из компрессорного помещения. Взрывом его убило на месте. Сотрудник МЧС, находившийся рядом, получил травмы.

В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины. Следователи и криминалисты уже выехали на место происшествия, а ход расследования контролирует Пушкинская городская прокуратура.

Ранее три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. В пресс-службе регионального Минздрава проинформировали, что инцидент произошел на улице Большевистской. По данным ведомства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

До этого подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области. Из сообщения СУ СК России по региону следует, что следователи возбудили уголовное дело. Отец 13-летнего мальчика получил травмы.

Регионы
Пушкино
взрывы
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США ввели санкции против семьи Фиделя Кастро
В США одобрили новый антироссийский проект
Морпехи ВСУ сдаются в попытке заткнуть дыры под Харьковом
Хинштейн раскрыл важность освобождения Курской области от ВСУ
Названы ошибки при оформлении кредита, чреватые статьей УК РФ
Школьникам и родителям дали советы в период сдачи ЕГЭ
«В Казани будет сложнее»: ЦСКА забирает второй матч финала Единой лиги ВТБ
Раскрыто, сколько выручил Крым от продажи активов украинских олигархов
FPV-дрон ликвидировал украинского командира в ДНР
Жители Изюма и Славянска пожаловались на вымогательство со стороны «Азова»
Русофобия, измены мужа, ссоры с Пугачевой и Талызиной: где сейчас Брыльска
Могли остаться только кости и черепа: почему закрыли зону поиска Усольцевых
«Никаких Tomahawk»: в РФПИ прокомментировали решение США против ФРГ
Лавров раскрыл, что Грузия потеряет в составе Евросоюза
В двух регионах РФ зафиксирована средняя зарплата выше 200 тыс. рублей
Лавров обратился к руководству Армении с призывом отвечать за свои слова
Раскрыты детали возможного визита Путина на саммит G20 в США
Некоторые российские сайты могут пополнить «белые списки»
Зачем Европа упорно ищет контактов с РФ: хочет обмануть и напасть?
Греция резко выступила против Украины
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.