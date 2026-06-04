Житель Пушкино погиб из-за просроченного баллона для дайвинга СК РФ: мужчина погиб в подмосковном Пушкино при взрыве баллона для дайвинга

В подмосковном Пушкино 66-летний мужчина погиб в результате взрыва баллона для дайвинга. Он приехал в пожарную часть, чтобы заправить оборудование, но сотрудник МЧС отказался это делать, заметив, что срок годности баллона истек еще в прошлом году, сообщили в главке СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла сразу после того, как мужчина вместе с баллоном вышел из компрессорного помещения. Взрывом его убило на месте. Сотрудник МЧС, находившийся рядом, получил травмы.

В Пушкино возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины. Следователи и криминалисты уже выехали на место происшествия, а ход расследования контролирует Пушкинская городская прокуратура.

Ранее три человека, в том числе подросток, пострадали при взрыве газа в кафе Новосибирска. В пресс-службе регионального Минздрава проинформировали, что инцидент произошел на улице Большевистской. По данным ведомства, состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

До этого подросток погиб при взрыве баллона с газом в гараже в Ленинградской области. Из сообщения СУ СК России по региону следует, что следователи возбудили уголовное дело. Отец 13-летнего мальчика получил травмы.