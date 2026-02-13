Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:38

Герой популярного мема из России попал под колеса машины

Герой мема «Мне что, потанцевать нельзя?» Гамаз попал под машину в Пушкино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский треш-блогер Иван Гамаз (настоящее имя — Иван Тарасенко), ставший героем популярного мема «Мне что, потанцевать нельзя?», попал в аварию в Пушкино Московской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, мужчину сбила машина на пешеходном переходе.

Как уточнил канал, от удара Гамаз получил ушиб ноги. Из-за травмы ему пришлось какое-то время восстанавливаться дома. Блогер с трудом передвигался.

Гамаз прославился в Сети в 2010-е годы. Тогда в социальных сетях завирусился видеоролик, в котором мать ругает блогера за танцы в квартире. Популярной стала фраза Тарасенко: «Мне что, потанцевать нельзя?».

Ранее суд в Таиланде приговорил осетинского треш-блогера Георгия Дзугкоева к одному году тюрьмы из-за скандального видео с секс-работницей, снятого в Пхукете. Его тайская партнерша получила 10 месяцев лишения свободы.

До этого на Филиппинах задержали 21-летнего российского стримера Никиту Чехова, который в провокационном видео заявил о намерении распространять ВИЧ среди местного населения. Филиппинские власти рассматривают вопрос о его депортации в Россию.

Пушкино
Московская область
Подмосковье
ДТП
аварии
блогеры
мемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Суд арестовал замгубернатора Челябинской области из-за 2 млн рублей
Легендарный лыжник раскритиковал FIS за отсутствие конкуренции
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.