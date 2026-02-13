Герой популярного мема из России попал под колеса машины Герой мема «Мне что, потанцевать нельзя?» Гамаз попал под машину в Пушкино

Российский треш-блогер Иван Гамаз (настоящее имя — Иван Тарасенко), ставший героем популярного мема «Мне что, потанцевать нельзя?», попал в аварию в Пушкино Московской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, мужчину сбила машина на пешеходном переходе.

Как уточнил канал, от удара Гамаз получил ушиб ноги. Из-за травмы ему пришлось какое-то время восстанавливаться дома. Блогер с трудом передвигался.

Гамаз прославился в Сети в 2010-е годы. Тогда в социальных сетях завирусился видеоролик, в котором мать ругает блогера за танцы в квартире. Популярной стала фраза Тарасенко: «Мне что, потанцевать нельзя?».

