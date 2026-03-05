Посол РФ ответила на сообщения о потере данных россиян на Маврикии Посол РФ Зейналова опровергла слухи об утечке данных россиян на Маврикии

Распространяемая в Telegram-каналах информация об утечке персональных данных российских туристов на Маврикии не соответствует действительности, заявила ТАСС посол РФ в республике Ирада Зейналова. Дипломат опровергла сообщения о якобы взорванном дата-центре авиакомпании Emirates, который привел к потере сведений о россиянах.

То, что публикуется в Telegram-каналах по поводу некого взорванного дата-центра Emirates и тому подобное, что из-за этого потеряны данные россиян, то это слухи, которые распространяются в Telegram, — подчеркнула Зейналова.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что порядка 6 тыс. российских туристов застряли на популярных курортах из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. По ее словам, речь идет о Мальдивах, Маврикии, Сейшелах, Шри-Ланке и ряде других стран.

До этого стало известно о том, что около 700 россиян застряли на Маврикии. Кроме того, по информации источника, туристов стали выселять из отелей, так как авиаперевозчик Emirates отказался оплачивать их дальнейшее проживание там.