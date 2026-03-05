Особняк за миллиард? Какую элитную недвижимость нашли у Руслана Цаликова

Семья бывшего замминистра обороны РФ Руслана Цаликова владеет дорогостоящей недвижимостью в Москве и области, утверждают СМИ. Где находится огромный особняк Цаликова, кто еще там живет?

Какое имущество нашли у Руслана Цаликова

5 марта стало известно, что бывший первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов был задержан по подозрению в организации преступного сообщества. СК РФ сообщил, что его подозревают в растратах, отмывании денежных средств и получении взяток. По версии следствия, с 2017 по 2024 год действовала организованная преступная группа (ОПГ), которая похищала бюджетные средства из системы Минобороны РФ.

СМИ сообщили, что стоимость имущества семьи экс-замминистра во много десятков раз превышает их совокупные доходы, и большая часть имущества оформлена на детей и созданные ими коммерческие компании.

Так, на дочерей Цаликова — Елизавету и Юлию — могли быть оформлены бизнес-центр в Хамовниках (оценочная стоимость — 132 млн рублей) и два офиса в Москве (85 млн рублей). На сыновей Даниэла и Заура якобы записаны коммерческие помещения Shubo Factory на Земляном Валу (400 млн рублей) и земельный участок в деревне Красное в Домодедово (130 млн рублей).

При этом доходы семьи куда меньше стоимости имущества. Дочь чиновника Юлия после работы в МЧС возглавила московскую компанию по управлению недвижимостью. Выручка фирмы составила 38 млн рублей в прошлом году. Сыновья экс-замглавы МО владеют компанией по аренде недвижимости. Ее выручка в прошлом году составила почти 35 млн рублей.

Руслан Цаликов Фото: МО РФ

Где находится дом Руслана Цаликова, что за элитный поселок

При этом стоимость особняка, который связывают с Русланом Цаликовым, в несколько раз превышает его доходы за десятки лет. Дом находится близ подмосковной элитной деревни Раздоры. Согласно официальной декларации, доход чиновника за 2018 год составлял примерно 13 млн руб. Его супруга зарабатывала 357 тыс. руб.

Около Раздоров у берега Москвы-реки находится огромный особняк с теннисными кортами, зданиями для гостей и персонала. Площадь участка, по данным СМИ, составляет 101,4 сотки (почти полтора футбольных поля). Рыночная стоимость такого участка составляет около 1,3 млрд рублей. По информации Baza, Цаликов арендует его за 11 тыс. рублей, и по договору спустя 49 лет земля перейдет в его собственность.

Кроме того, экс-замминистра владеет еще двумя земельными участками, двумя загородными домами (один расположен в Барвихе, другой находится в стадии строительства) и домом с апартаментами на Патриарших прудах. Также ему принадлежит квартира площадью 155 кв. м в районе Очаково-Матвеевское.

Отмечается, что на супругу Цаликова оформлено три жилых дома (один из них — в долевой собственности), один участок и квартира.

Руслан Цаликов Фото: МО РФ

Что известно о доме Тимура Иванова, почему сняли арест

В прошлом году Руслан Цаликов дал показания по коррупционному делу другого экс-замминистра обороны РФ — Тимура Иванова. Он был осужден за коррупционные преступления и приговорен к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн.

Иванов был соседом Цаликова по деревне Раздоры. 11 февраля 2026 года стало известно, что Мосгорсуд вернул Иванову дом и участок в Раздорах. Это произошло в рамках слушаний по делу об обращении в доход государства его имущества на сумму более 1,2 млрд руб. Решение об изъятии имущества принял Пресненский суд — оставили только автомобиль Bentley его бывшей жены Светланы Захаровой. Всего в списке более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.

Читайте также:

Дело экс-замминистра Минобороны РФ Цаликова: в чем обвиняют, детали, СВО

Нападение США на Иран: новости 5 марта, дрон в Нахичевани, сбитый F-15

Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта