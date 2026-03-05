Дело экс-замминистра Минобороны РФ Цаликова: в чем обвиняют, детали, СВО

Экс-замминистра обороны РФ Руслан Цаликов подпал под уголовное дело. За что его задержали, что говорят в СК РФ, чем он занимался?

За что задержан Руслан Цаликов, что говорит СК

Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова. Он задержан.

СМИ утверждают, что задержание Цаликова может быть связано с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в растрате. Год назад Цаликов дал показания против экс-замминистра. Иванова судят по делу о получении взятки в размере 1,185 млрд рублей и растрате около 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц».

Родственники Цаликова узнали о задержании из СМИ, с ним и его женой весь день не могут связаться.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова о создании им преступного сообщества, участниками которого в 2017–2024 годах совершены хищения бюджетных денежных средств, а также о легализации похищенного и взяточничестве. <...>. Цаликову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по 2 эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в публикации Следкома.

«То есть, как полагает СК, он воровал и во время войны. А за это надо автоматически пришивать „госизмену“», — считает военкор Александр Коц.

Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

Руслан Цаликов Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Чем занимался Цаликов в системе Минобороны РФ, чем известен

Руслану Цаликову 59 лет, он родом из Северной Осетии. В 1990–1994 годах он занимал пост министра финансов Северной Осетии.

После этого Цаликов перешел на службу в МЧС России. Там он занимал различные посты, пока не стал заместителем главы МЧС РФ Сергея Шойгу. На этой должности он проработал до 2012 года.

Затем Цаликов вслед за Шойгу на короткое время перешел на работу в руководство Московской области, а оттуда — в Минобороны РФ. 15 ноября 2012 года Руслан Цаликов стал замминистра обороны, а в декабре 2015-го был назначен первым заместителем министра. Он курировал судебно-правовую работу, финансовый контроль и информационную политику. После отставки Шойгу Цаликова также освободили от должности в июне 2024 года.

После этого Цаликов работал депутатом Верховного Хурала Республики Тыва (родины Шойгу).

Сергей Шойгу (справа) проводит селекторное совещание в Национальном центре управления обороной РФ в Москве, слева — первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, 2019 год Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости /Министерство обороны РФ

Сколько чиновников Минобороны подпало под уголовные дела в России, хроника

Весной 2024 года в России прошли президентские выборы, после чего президент Владимир Путин поменял состав правительства РФ. 12 мая Сергей Шойгу был снят с поста министра обороны. В дальнейшем правоохранительные органы задержали ряд его заместителей и высокопоставленных чиновников военного ведомства.

23 апреля был арестован заместитель министра Тимур Иванов.

13 мая Главным военно-следственным управлением СК РФ был задержан начальник главного управления кадров Генштаба Юрий Кузнецов.

20 мая снят с должности руководитель аппарата министра обороны России генерал-полковник Юрий Садовенко. Обвинений ему предъявлено не было, он скончался от болезни 25 декабря 2025 года.

22 мая был задержан замначальника Генштаба Вадим Шамарин.

23 мая был задержан начальник департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа полковник Владимир Вертелецкий.

25 июля арестован бывший глава «Военно-строительной компании» (ППК «ВСК») Андрей Белков.

26 июля под стражу был взят бывший главный армейский тыловик, экс-замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

5 августа был задержан директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, также стало известно о задержании замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

29 августа был задержан замминистра обороны РФ Павел Попов.

2 сентября был задержан, а затем арестован замкомандующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов.

В Сети отмечают, что у следственных органов не возникло вопросов к экс-министру обороны РФ Татьяне Шевцовой, которая курировала финансовые департаменты Минобороны РФ. В Сети неоднократно появлялась информация, что Шевцова покинула Россию, она опровергала эти сообщения.

Читайте также:

Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта

Атаки ВСУ на Россию 5 марта: налеты БПЛА на Саратов, Энгельс, Белгород

Нападение США на Иран: новости 5 марта, дрон в Нахичевани, сбитый F-15