05 марта 2026 в 18:57

Александра Ребенок назвала главного секс-символа российской эстрады

Актриса Александра Ребенок считает секс-символом своего супруга

Российская актриса театра и кино Александра Ребенок считает главным секс-символом на эстраде своего супруга, Алексея Верткова. Что касаемо женщин, то каждая чувствует себя особенной, особенно 8 Марта, отметила она на «Форуме в большом городе» VK, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что, как и каждая девушка на 8 Марта, посмотрев в зеркало, скажет: «Я». Из мужчин — мой муж Алексей Вертков, заслуженный артист России, — сказала Ребенок.

Также актриса призналась, что у нее нет друзей. Она пояснила, что в ее жизни есть лишь люди, с которыми она идет по одному пути.

Тем временем актриса Екатерина Климова посоветовала посмотреть фильм режиссера Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Она выразила мнение, что в кино начинается эра хороших фильмов.

Ранее блогер Ида Галич рассказала, что была бы не против родить еще нескольких детей. Она также призналась, что в ее семье все активно общаются между собой и отдыхают вместе на курортах. Девушка добавила, что детей никогда нельзя давить успешностью. По ее мнению, родителям не следует навязывать свои амбиции.

