Аронова и Бурунов вместе, Тодоренко снова в «Маске»: что смотреть на неделе

На неделе с 5 по 11 марта Гарик Харламов встречает брата-близнеца, звезда «Слова пацана» Слава Копейкин влюбляется в стендап-комикессу Варвару Щербакову, а Регина Тодоренко возвращается в шоу «Маска». В прокате, на стримингах и на ТВ в начале марта — от «Новой тещи» и праздничных «Тюльпанов» к 8 Марта до продолжения юбилейного сезона «Битвы экстрасенсов» и раскрытия новых секретов шоу «Маска», на любой вкус.

Что смотреть в кино на неделе с 5 по 11 марта

«Новая теща»

Премьера: 5 марта в кинотеатрах.

В ролях: Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер, Арина Бурцева.

Режиссером картины стал Аскар Узабаев, известный по фильму «Руки Вверх». Главную роль — Виктора Суслова — исполнил Гарик Харламов. Актеру пришлось сыграть сразу несколько персонажей: самого Виктора, его брата-близнеца Тоху и еще одного героя.

По сюжету, спокойная жизнь Суслова рушится, когда в его доме неожиданно появляется Тоха — полная копия Виктора, с которым у него давний конфликт. Появление брата несет за собой череду нелепых и запутанных ситуаций, а семейные проблемы только усиливаются, когда в дело вмешивается новая теща.

Жену Виктора сыграла актриса Катерина Ковальчук. Она и в реальной жизни супруга Гарика Харламова. Роль новой тещи исполнила Мария Аронова, заменившая в этой части Ларису Гузееву. Образ тестя Бориса Ивановича воплотил Сергей Бурунов.

Сам Харламов рассказывал, что съемки проходили легко и весело во многом благодаря Ароновой. По его словам, актриса обладает мощной харизмой и рабочей дисциплиной: рядом с ней, как он выразился, невозможно лениться.

В итоге получилась классическая семейная комедия недоразумений: герой-неудачник, его двойник и теща создают максимум хаоса.

«Наследник»

Премьера: 5 марта в кинотеатрах.

В ролях: Глен Пауэлл, Маргарет Куолли, Джессика Хенвик, Билл Кэмп, Зак Вудс, Тофер Грейс, Эд Харрис, Бьянка Амато, Рафф Лоу, Александр Хэнсон.

Фильм, созданный по мотивам романа «Израиль Ранк: Автобиография преступника» Роя Хорнимана, переносит зрителя в мир роскоши и холодного расчета. В центре истории — Беккет Редфеллоу, формально наследник многомиллиардной империи, но фактически изгой: глава клана отрекся от него еще до рождения.

На пути к состоянию стоят семь избалованных родственников, каждый со своими амбициями и претензиями. Беккет выбирает радикальный путь: методично и изобретательно устранять конкурентов, не оставляя следов. Его стратегия — смесь интеллекта, цинизма и черного юмора. На фоне балов, дорогих интерьеров и семейных ужинов разворачивается сатирический триллер о том, как далеко может зайти человек ради власти и признания.

«Тюльпаны»

Премьера: 5 марта в кинотеатрах.

В ролях: Елена Яковлева, Алексей Серебряков, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Николай Коляда, Севиль Велиева, Ярослав Могильников, Александра Бабаскина, Слава Копейкин, Варвара Щербакова.

8 марта. Города утопают в цветах, мужчины лихорадочно ищут букеты, а судьбы героев пересекаются в самый неподходящий и одновременно нужный момент. Пять новелл, действие которых происходит в Калининграде, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Красноярске, складываются в мозаику из признаний, расставаний и неожиданных встреч. У звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Славы Копейкина в одной из новелл — романтическая линия с комедийной артисткой Варварой Щербаковой.

Фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах

«Время Счастливых»

Премьера: 5 марта на Okko, Start.

В ролях: Тихон Жизневский, Ольга Лерман, Анна Завтур, Вадим Соснин, Сергей Новосад, Софья Аржаных, Виктория Заболотная, Евгения Леонова, Всеволод Володин, Катерина Решнова.

История семьи Счастливых начинается в конце советской эпохи — с рождения тройни и переезда в долгожданную отдельную квартиру номер 13. Но вместе с развалом СССР рушатся и иллюзии стабильности. В 1990-е Иван — перспективный кандидат наук — вынужден подрабатывать репетитором, а Марина торгует на рынке.

Проходят годы. Наступает 2012-й, и перед супругами встает вопрос: можно ли вернуть карьеру, уважение и, главное, любовь? Их отношения осложнены болью утраты одного из детей и тайной смерти соседки Раисы, которая была любовницей Ивана. Спустя 13 лет ее дочь пытается докопаться до правды. Это семейная сага о потерях, вине и попытке собрать разрушенное прошлое по кускам.

«Гордость»

Премьера: 5 марта на Wink.

В ролях: Алана Чочиева, Алексей Онежен, Александр Робак, Любовь Толкалина, Сослан Фидаров, Рима Царикати, Данил Григорьев, Казбек Губиев, Скиф Бестаев, Хетаг Гасиев.

Алана — талантливая и амбициозная повар-стажер в столичном ресторане. Она строит карьеру и видит свое будущее в кулинарии. Но ее отец требует, чтобы дочь вернулась в Осетию и вышла замуж. Между семейной традицией и личным выбором разгорается конфликт.

Чтобы выиграть время, Алана решает привезти «неподходящего» жениха из Москвы, рассчитывая, что отец сам отвергнет кандидатуру. В качестве фиктивного претендента она уговаривает бармена Макса, который после семейной ссоры остался без жилья. Их договоренность кажется временной, но постепенно превращается в историю, способную изменить обоих.

«Владимир»

Премьера: 5 марта на Netflix.

В ролях: Кэйли Картер, Элиза Мулчерри, Рэйчел Вайс, Лео Вудалл, Джон Слэттери, Джессика Хэнвик, Мэтт Уолш, Мириам Сильверман, Таттиона Джонс, Мэллори Джонсон.

В центре сюжета 50-летняя профессор литературы, переживающая кризис среднего возраста и публичный скандал вокруг мужа. На фоне профессиональных и личных потрясений она начинает навязчиво интересоваться молодым коллегой Владимиром.

То, что начинается как интеллектуальное увлечение, постепенно перерастает в опасную игру. Сериал сочетает драму и ироничные интонации, показывая, как тонка грань между желанием вернуть контроль над жизнью и разрушением всего, что от нее осталось.

«Скарпетта»

Премьера: 11 марта на Amazon Prime Video.

В ролях: Николь Кидман, Джейми Ли Кертис, Ариана Дебоуз, Саймон Бейкер, Бобби Каннавале, Саванна Лумар, Джанет Монтгомери, Чарли Фостер, Алекс Клейн, Энсон Маунт.

Экранизация романов Патрисии Корнуэлл возвращает Кей Скарпетту в родную Вирджинию на пост главного судебного эксперта. Ее ждут сложные дела, напряженные отношения с коллегами и непростая связь с сестрой.

Каждое расследование строится на деталях, которые ускользают от других. Скарпетта использует новейшие судебно-медицинские технологии, чтобы восстановить картину преступления и добиться справедливости. Это криминальная драма о холодной логике и личных демонах, которые не исчезают даже под ярким светом лабораторных ламп.

Какие новые сериалы и шоу стоит смотреть на ТНТ, Первом канале и НТВ

«Битва экстрасенсов — 25. Второй эпизод»

Премьера: 7 марта на ТНТ.

Юбилейный сезон мистического проекта на ТНТ стартовал после перерыва. В первом эпизоде потенциальные участники собрались на поляне у усадьбы Строгановых. Испытание «Ширма» с девушкой в песочных часах едва не закончилось трагедией.

Во время испытания «Багажник» несколько участников успешно нашли людей, а Анзор Одишария сделал это дважды. Заявление Ларисы Шеиной о принесенном «биоматериале» Влада Череватого вызвало шок даже у наблюдателей. На этапе с «Мистером X» дочь Даны Борисовой Полина откровенно рассказала о себе, а актриса Анжела Гома жестко высказалась о собственной значимости. Во втором эпизоде новоиспеченные участники «битвы» поборются за шанс пройти дальше.

«Казанова. Третий сезон»

Премьера: 9 марта на Первом канале.

В ролях: Антон Хабаров, Сергей Угрюмов, Екатерина Агеева, Светлана Ходченкова, Филипп Ершов, Марина Ворожищева, Елена Лядова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Сабина Ахмедова, Юлия Волкова, Анна Котова.

Игорь Апрельцев по прозвищу Казанова после трех лет на Камчатке возвращается с накопленными деньгами к Полине и дочери. КГБ считает его погибшим, старые враги устранены — казалось бы, можно жить спокойно. Но судьба решает иначе: в аэропорту его обманывает молодая мошенница Лера, похитив почти все заработанное.

Казанова быстро находит аферистку, но денег у нее уже нет. Взамен она предлагает работать вместе. Неожиданно для себя Игорь соглашается. Их дуэт колесит по всему СССР — от Башкирии до Сочи, придумывая сложные схемы, которые не только приносят прибыль, но и исполняют чужие мечты. Для Казановы это возвращение к жизни, азарту и собственной природе.

«Маска 7. Пятый эпизод»

Премьера: 8 марта на НТВ.

В четвертом выпуске шоу «Маска» в кресло жюри вернулась Регина Тодоренко. В номинации оказались Богатырь, Коралл и Баран. Зрители оставили в проекте Барана, а решение судей исключило Богатыря. Под маской скрывался Илья Зудин, солист группы «Динамит», популярной в нулевые благодаря хиту «Я не забуду».

