Богатая невеста, похудение на 15 кг, алкоголь: как живет Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов является одним из популярных артистов в российской киноиндустрии. Что известно о его новых проектах и изменениях в личной жизни? Действительно ли у артиста богатая невеста?

Чем известен Бурунов

Сергей Бурунов родился 6 марта 1977 года в Москве. Он окончил театральный институт им. Б. В. Щукина и начал карьеру как актер озвучки, в частности дублировал Леонардо Ди Каприо, Джонни Деппа, Мэттью Макконахи.

Бурунов дебютировал на экране в 2002 году в сериале «Кодекс чести». Популярность пришла к нему после выхода сериала «Полицейский с Рублевки». Также артист снимался в лентах «Жизнь впереди», «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест», «Содержанки», «Слово пацана», «Бременские музыканты» и других.

На настоящий момент в его фильмографии более 280 работ.

Что известно о личной жизни Бурунова

Сергей Бурунов ни разу не был женат и не имеет наследников. В мае прошлого года актер появился на «Премии Художественного театра» вместе с предпринимательницей Екатериной Леви, которая на 12 лет младше его. В июле артист представил спутницу как свою возлюбленную.

У Екатерины Леви свой бизнес по бытовому обслуживанию. В 2010 году она попала в список «Топ-100: самые богатые люди Перми».

По словам Бурунова, появление возлюбленной оказало на него большое влияние, в частности он похудел на 15 кг. Сейчас его вес составляет 83 кг.

«Секс и спортзал. Функционально‑силовая тренировка, плавание. Девушка меня поставила на горные лыжи еще», — поделился он методом похудения в программе «Ты не поверишь».

Почему Бурунов посещал психолога

Сергей Бурунов признался, что раньше стеснялся обращаться за психологической помощью, но позднее осознал, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом». По словам актера, он нуждался в специалисте, чтобы объяснить себе, почему его родные «не ведут себя, как родные».

Сергей Бурунов Фото: Дмитрий Белицкий/АГН «Москва‭»

«Нужно ходить, потому что боль никуда не уходит. Она кипит, потом это все взрывается и в очень нехорошие моменты жизни превращается», — заметил артист.

Как ситуация на Украине повлияла на Бурунова

Сергей Бурунов в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что в 2014 году остался без работы из-за конфликта на Украине. Тогда ему пришлось жить на кредиты.

«Произошли не очень приятные исторические события. Я должен был сниматься на Украине и был утвержден в большой проект, [но] случились эти события, и это все, естественно, отменилось. И 2014-й, и 2015 год были для меня достаточно тяжелыми», — отметил Бурунов.

Актер не комментировал свое отношение к спецоперации, однако в феврале 2024 года заявил, что не может представить свою жизнь без России.

Как Бурунов справился с алкогольной зависимостью

Сергей Бурунов в шоу Dreamcast признался, что справился с алкогольной зависимостью и не пьет на протяжении шести лет.

«Я встречался с алкоголем очень много и активно. Понимал, что это на всю жизнь. С алкоголем у нас были теплые и нежные отношения. <…> Мотивация одна: либо смерть, либо ты. Шансов нет. В какой-то момент я понял, что он начинает командовать мной, моей жизнью. А я не люблю, когда мной командуют», — заявил он.

Чем сейчас занимается Бурунов

Сергей Бурунов в 48 лет продолжает творческую деятельность. В 2026 году с ним ожидается премьера фильма «Новая теща». Также актер выступит в роли ведущего реалити-шоу «Тайный миллионер», которое будет выходить с 15 февраля на телеканале СТС.

По словам Бурунова, он не умеет отдыхать, и напряженный рабочий график отражается на его самочувствии.

«Я просто не умею отдыхать, оказывается. Загнал себя. Хотя отдыхать необходимо. Для меня это возможность проводить время с близкими людьми. Максимально отключаться. Еще мечтаю научиться спать. Тогда, наверное, получится отдых, — поделился он.

