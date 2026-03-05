Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 05:53

Запуск ракеты японской частной компании Space One завершился неудачей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полет ракеты Kairos 3 с пятью спутниками, запуск которой был проведен ранее японской частной космической компанией Space One, прервался спустя несколько минут после старта, передала компания. Причины не озвучены.

Ракета начала бесконтрольное вращение, после чего скрылась из вида. Вскоре после этого Space One объявила, что полет ракеты был прерван, признав запуск неудачным.

Ранее российский космонавт Андрей Федяев вылетел в США, чтобы принять участие в предстартовой подготовке к полету в составе миссии Crew-12.

До этого в Минобороны России информировали, что ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела космический аппарат на заданную орбиту. По данным ведомства, спутник достиг целевого орбитала в установленное время, после чего его взяли под контроль наземные службы космических войск ВКС.

Кроме того, в Space Energy сообщили, что они собираются впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1. Это произойдет в третьем квартале 2026 года.

