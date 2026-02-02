Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 02:40

Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты

В 2026 году могут провести первый пуск частной ракеты из России в космос

Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Российская частная компания Space Energy собирается впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин. По его словам, это произойдет в третьем квартале 2026 года.

Основная задача миссии — достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования, — сказал Емелин.

Ранее запуск индийской четырехступенчатой ракеты PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-N1 и попутными нагрузками завершился неудачей. Причиной стала неисправность третьей ступени ракеты-носителя, космический аппарат EOS-N1 не смог достичь запланированной околоземной орбиты. Вместе с ним ракета-носитель PSLV-DL должна была доставить на орбиту еще 15 спутников из Индии, Бразилии, Непала, Таиланда и Великобритании.

До этого в Минобороны России информировали, что ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела космический аппарат на заданную орбиту. По данным ведомства, спутник достиг целевого орбитала в установленное время, после чего его взяли под контроль наземные службы космических войск ВКС.

ракеты
Россия
космос
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алкоголизм, история любви с Тарзаном, Николаев: как живет Наташа Королева
В документах Эпштейна нашли его мнение о будущем российского рубля
Глава МИД Чехии решил игнорировать администрацию президента
Стало известно, могут ли россияне купить в ипотеку дачный участок
Стало известно, когда между Москвой и Токио может наступить мир
В Госдуме захотели обязать взыскивать выплаты с виновников ДТП
В ЦРУ предупредили о возможном размещении ядерного оружия США в Гренландии
Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты
Группа людей с тремя детьми пропала на Камчатке
Трамп пошутил о трех новых штатах США
Врач раскрыла, чем можно заразиться через общие полотенца
Российский сапер устроил ловушку и в одиночку уничтожил штурмовиков ВСУ
В Харькове после воздушной тревоги раздались взрывы
Интервью террористки Треповой: подробности убийства Владлена Татарского
Суд заочно рассмотрит дело журналистки, облившей сиропом посла России
Проливные дожди затопили улицы одного популярного курортного района
Миллиардера и главу майнинговой фирмы поместили под домашний арест в Москве
«Хочет возглавить мир»: стало известно, что Эпштейн писал о Макроне
Российский ефрейтор эвакуировал товарища под огнем дронов и спас ему жизнь
Российский хоккеист стал первой звездой месяца в НХЛ
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.