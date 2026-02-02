Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты

Стало известно, когда в России проведут первый пуск частной ракеты В 2026 году могут провести первый пуск частной ракеты из России в космос

Российская частная компания Space Energy собирается впервые запустить суборбитальную ракету сверхлегкого класса Kamchatka-1, сообщил РИА Новости главный конструктор компании Георгий Емелин. По его словам, это произойдет в третьем квартале 2026 года.

Основная задача миссии — достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования, — сказал Емелин.

Ранее запуск индийской четырехступенчатой ракеты PSLV-DL со спутником дистанционного зондирования Земли EOS-N1 и попутными нагрузками завершился неудачей. Причиной стала неисправность третьей ступени ракеты-носителя, космический аппарат EOS-N1 не смог достичь запланированной околоземной орбиты. Вместе с ним ракета-носитель PSLV-DL должна была доставить на орбиту еще 15 спутников из Индии, Бразилии, Непала, Таиланда и Великобритании.

До этого в Минобороны России информировали, что ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела космический аппарат на заданную орбиту. По данным ведомства, спутник достиг целевого орбитала в установленное время, после чего его взяли под контроль наземные службы космических войск ВКС.