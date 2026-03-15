Захарова рассказала, по какому принципу Россия строит отношения с США

Москва выстраивает контакты с Вашингтоном, исходя из реалистичного восприятия и оценки его действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр». По ее словам, Россия формирует отношения с теми странами, с которыми, с точки зрения прагматичных национальных интересов, это необходимо делать.

Мы сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты — исходя из реалистичного, еще раз подчеркну это слово, восприятия и оценки того, что они делают. Мы как это делали, так и продолжаем это делать, — подчеркнула дипломат.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в США обсуждались новые проекты для улучшения двусторонних связей и текущие проблемы на мировых энергетических рынках. По его словам, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.