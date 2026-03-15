15 марта 2026 в 02:34

Захарова рассказала, по какому принципу Россия строит отношения с США

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Москва выстраивает контакты с Вашингтоном, исходя из реалистичного восприятия и оценки его действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «ТВ Центр». По ее словам, Россия формирует отношения с теми странами, с которыми, с точки зрения прагматичных национальных интересов, это необходимо делать.

Мы сохраняем те оценки, которые были даны в связи с конкретными действиями и шагами, так мы и выстраиваем наши контакты — исходя из реалистичного, еще раз подчеркну это слово, восприятия и оценки того, что они делают. Мы как это делали, так и продолжаем это делать, — подчеркнула дипломат.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что на переговорах в США обсуждались новые проекты для улучшения двусторонних связей и текущие проблемы на мировых энергетических рынках. По его словам, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.

Пушилин рассказал, как двигается работа по улучшению «Купола Донбасса»
Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского
ЕС опубликовал имена двух россиян, исключенных из санкций
Аэропорт Краснодара временно приостановил прием авиарейсов
Захарова рассказала, по какому принципу Россия строит отношения с США
Российскому борцу вольного стиля подарили неожиданный подарок
«Девочки из центра Москвы»: Дибров раскрыл детали своего нового романа
Не покупай! Названы сувениры, которые нельзя вывозить из популярных стран
Матч «Финалиссима» между Испанией и Аргентиной отменен
«Разум и логика»: в ОАЭ рассказали о попытках решить конфликт
Роковой клип Shortparis: Гайдуков умер вслед за Комягиным, их убили?
Минздрав Ливана раскрыл число погибших с начала конфликта
Аракчи рассказал, для кого доступен Ормузский пролив
Трамп нашел способ наладить судоходство в Ормузском проливе
Деньги и беседа с детьми: ценные советы мужчинам перед разводом от юриста
Изнасиловал, повесил, украл Шолохова: как два телефониста кошмарили Орел
Швейцария отказала США в пролете самолетов-разведчиков
Над Москвой сбили 65-й беспилотник за день
Раскрыты причины, которые за пять лет расшатали экономику Европы
В Иране раскрыли детали переговоров о ядерном оружии перед нападением США
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

