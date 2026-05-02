02 мая 2026 в 14:15

«Разрушение Альянса»: Туск обвинил США в катастрофе

Туск назвал катастрофой вывод американских военных из Германии

Дональд Туск Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение о выводе 5 тыс. американских военных из Германии является катастрофической тенденцией, разрушающей трансатлантическое сообщество, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на платформе Х. По его словам, главную угрозу Альянсу представляют не внешние враги, а продолжающийся распад военного союза.

Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего Альянса. Мы все должны сделать все возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию, — заявил он.

Ранее помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился передислоцировать 5 тыс. американских военнослужащих из ФРГ. Ориентировочные сроки завершения операции — от полугода до года. Причины, побудившие принять такое решение, не разглашаются.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что США перебрасывают войска из Европы для сдерживания Китая. По мнению эксперта, Вашингтон не выведет весь контингент с Запада, чтобы сохранить влияние в этом регионе.

