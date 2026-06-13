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13 июня 2026 в 18:24

Захарова раскрыла главный секрет хорошего экспромта

Захарова назвала доброжелательность залогом хорошего экспромта

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Умение говорить экспромтом возможно только при условии внутренней доброжелательности и любви к миру, даже когда он кажется ужасным, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках XV Московского международного фестиваля современного искусства «Традиции и современность». Настоящий экспромт, по ее словам, рождается из любви к своей работе, к жизни с ее коварными моментами и даже к тем вызовам, которые человек проклинает, передает корреспондент NEWS.ru.

Все экспромты, они возможны только тогда, когда есть доброжелательность. Когда ты ненавидишь весь мир и думаешь: «Вот я вам сейчас, вот сейчас, дайте мне только шанс, я вот сейчас, вот вас всех вот так». Нет. А когда ты понимаешь, что, ты любишь этот мир, каким бы ужасным он ни был, какой бы ужасный момент ни случился, ты его все равно любишь, и ты любишь свою работу. <...> Ты любишь эту жизнь, какая бы она ни была коварная порой. Почему? Потому что будут и другие времена. Ты любишь те вызовы, которые ты проклинаешь. Почему? Потому что через них ты становишься лучше, — сказала она.

Ранее Захарова заявила, что для формирования подрастающего поколения необходимо заложить прочный базис, краеугольным камнем которого станут художественные и культурные ценности. При этом дипломат подчеркнула, что молодежи следует предоставлять возможность для творческих поисков и экспериментов, опираясь при этом на самые возвышенные идеалы.

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