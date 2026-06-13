Выросло число жертв аварии с маршруткой в Одинцово Число жертв ДТП с маршруткой в Одинцово увеличилось до двух

Количество погибших в ДТП в подмосковном Одинцово увеличилось до двух человек, пострадавших — до 21, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Ранее сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших в аварии.

Два человека погибли, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, — сказала она.

Ранее региональное управление МВД России сообщило, что водитель грузовика, попавшего в аварию в Одинцово, предварительно, выехал на встречную полосу. После этого фура врезалась в маршрутку.

До этого в Екатеринбурге завели уголовные дела по факту ДТП с автобусом. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок. Автобус столкнулся с легковым автомобилем, после чего выехал за пределы проезжей части и наехал на пешеходов.

Также сообщалось, что легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино в Удмуртии. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 39-летней женщины.