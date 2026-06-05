Страшное ДТП на трассе унесло жизни двух маленьких детей и троих взрослых Пять человек погибли при столкновении двух легковушек на трассе в Удмуртии

Легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино Сарапульского района Удмуртии, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По информации ведомства, в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет, еще пятеро пострадали.

Погибли пять человек, в том числе два ребенка. Госпитализированы с травмами различной степени тяжести пять человек, в том числе один ребенок, — рассказали спасатели.

Предварительно установлено, что 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 39-летней женщины. По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. По предварительным данным, малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали.

До этого в Санкт-Петербурге 38-летний водитель Kia Rio насмерть сбил пешехода. Авария произошла ночью на 62-м километре внешнего кольца. Погибшим оказался мужчина — ему было около 45 лет. Пешеход двигался в попутном направлении между второй и третьей полосой на проезжей части.