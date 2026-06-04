Смертельное ДТП с участием иномарки произошло в Петербурге

На юге КАД в Пушкинском районе Санкт-Петербурга 38-летний водитель Kia Rio насмерть сбил пешехода, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Авария произошла в ночное время на 62-м километре внешнего кольца.

Водитель совершил наезд на человека в момент, когда проезжал от съезда у Московского шоссе в сторону съезда на Софийскую улицу. Погибшим оказался мужчина — на вид ему около 45 лет. Специалисты уже устанавливают его личность. Уточняется, что пешеход шел в попутном направлении между второй и третьей полосой на проезжей части.

Ранее в Москве пьяный водитель без водительского удостоверения сбил пешехода на нерегулируемом переходе на Открытом шоссе. Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, его доставили в больницу. Водитель сбежал с места преступления, однако вскоре его удалось идентифицировать.