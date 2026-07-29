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29 июля 2026 в 22:09

В Подмосковье объявили беспилотную опасность

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области, сообщила пресс-служба РСЧС по региону в Telegram-канале. Жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге, — говорится в сообщении.

В РСЧС также предупредили, что в регионе возможны перебои в работе мобильного интернета. Жителей и гостей Московской области призвали сохранять бдительность, соблюдать меры безопасности и не снимать работу систем противовоздушной обороны.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что при ударе беспилотника по частному дому в Керчи пострадала семья из четырех человек. Также он заявил, что после атаки на многоквартирный дом пострадали 10 человек. Позже помощник главы региона Ольга Курлаева уточнила, что среди госпитализированных оказался девятилетний мальчик, чье состояние медики оценили как крайне тяжелое.

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