Ни «Фабрики», ни Матвиенко: почему Саша Савельева вернулась в РФ без мужа

Ни «Фабрики», ни Матвиенко: почему Саша Савельева вернулась в РФ без мужа

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева проводит индивидуальные психологические консультации в онлайн‑формате, сообщил Telegram‑канал «Звездач». Некоторое время певица жила в Израиле с мужем-актером Кириллом Сафоновым, но в 2024 году вернулась в Россию. Где сейчас ее супруг, что происходит с музыкальной карьерой и примет ли продюсер Игорь Матвиенко ее обратно в группу «Фабрика» — в материале NEWS.ru.

Почему Сафонов не смог дважды построить карьеру в Израиле

Звезда сериала «Татьянин день» Кирилл Сафонов и певица, экс-участница группы «Фабрика» Александра Савельева поженились в 2010 году. Светские репортеры называли пару одной из самых красивых в российском шоу-бизнесе. Они долго пытались стать родителями, только в 2019-м у них родился сын, мальчика назвали Леоном.

В 2022 году супруги уехали жить в Израиль. Сафонов пытался строить там карьеру еще в начале нулевых — в театре «Гешер», куда его пригласил артист Леонид Каневский. Однако работы было мало, Сафонову пришлось даже подрабатывать таксистом. В итоге он вернулся в Россию. После начала СВО выехал в Израиль снова — теперь с женой и сыном.

Актер не делал прямых публичных заявлений о спецоперации, но в своих соцсетях публиковал фото украинского флага и цитаты из песен украинского музыкального коллектива, известного своими русофобскими текстами.

Саша Савельева Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

С 2022 года в Тель‑Авиве Сафонов попытался построить карьеру в израильском кино и театре. Предложений было мало. «Там местным артистам работы не хватает, а чужие им зачем?! Не нужны», — выразил мнение в интервью NEWS.ru Михаил Хурин, эмигрировавший в Израиль из Донецка еще в нулевые.

Сафонов продолжал сниматься в российском кино, вышло три картины с его участием — «Персональный ассистент», «Министерство» и «Другие». Сейчас он находится в Нью Йорке у дочери от первого брака. Он ничего не сообщает об участии в новых проектах — ни в России, ни на Западе.

Почему Савельева вернулась в Россию, что с ее браком

Савельева вернулась в Россию из Израиля в 2024 году. Причиной возвращения она называла болезнь матери. Заявлений о разводе с мужем она публично не делала.

На днях певица сообщила в личных соцсетях, что чувствует себя счастливой: «Кажется, я стала той девушкой, которой всегда хотела быть… Легкой. Живой. Увлеченной своей жизнью. У которой столько всего впереди: свои планы, свои желания, свои идеи», — написала она. Сафонов отреагировал на это комментарием на ее странице: «Ты молодец».

Поклонники поинтересовались, что происходит между супругами, вместе ли они. Савельева не ответила ничего. Фанаты предполагают, что пара рассталась.

Израиль Фото: IMAGO/Offenberg/Global Look Press

На просьбу о комментарии пиар‑менеджер певицы сказала NEWS.ru, что вопросы об Израиле и муже — это «ретроспектива прошлых лет: сейчас они не в фокусе Сашиной публичной повестки». Говорить на эти темы, по словам помощницы, экс-«фабрикантка» пока не готова.

Чем сейчас занята Саша Савельева

Савельева оказывает услуги психолога. «Саша получила образование в области психологии параллельно с музыкальной карьерой, неоднократно делилась этапами этого пути в своих соцсетях и интервью. То есть ее приход в новую профессию — не с бухты‑барахты», — сказала пиар‑менеджер исполнительницы.

Сейчас певица позиционирует себя как автор психологического женского клуба. За одну консультацию, по данным канала «Звездач», она берет 20 тысяч рублей. Петь она продолжает, в 2026 году записала новый сингл «Заведена». Это песня о безответной любви. При этом концертов Савельевой в ближайшее время в афишах не заявлено. По данным Telegram‑канала SHOT, артистка готова выступать на корпоративах за 600 тысяч рублей. Она исполняет как сольные песни, так и старые хиты группы «Фабрика».

Может ли Савельева вернуться в «Фабрику» к Матвиенко

Певец Андрей Ковалев в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что российский шоу-бизнес ничего не потерял и не приобрел ни с отъездом Савельевой из России, ни с ее возвращением. То и другое событие произошло незаметно для индустрии, полагает он. «Какие это певицы — Казанова, Савельева?! Им написал песни и продюсировал их гениальный Игорь Матвиенко. Вот он — величина. А они — нет. Ни одна, ни вторая. Уехали, вернулись — никакой разницы», — считает Ковалев.

Саша Савельева Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Участник первого сезона проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков предположил в беседе с NEWS.ru, что, если бы экс-участницы «Фабрики» Савельева и Сати Казанова снова стали выступать вместе, они были бы более востребованы.

«Они, конечно же, не „Битлз“, но группу „Фабрика“ помнят многие. Те, кто смотрел „Фабрику звезд“, выросли — это зрелые люди, у которых есть деньги. Сейчас модно ностальгировать. Почему бы не сходить на концерт „Фабрики“? Если еще Игорь Матвиенко напишет им новый хит, то внимание гарантировано», — предположил Гребенщиков.

Он также отметил, что создатель «Фабрики» никогда не держит обиды на артистов, которые уходили из его проектов строить сольную карьеру и личную жизнь. В Продюсерском центре Игоря Матвиенко отказались комментировать возможность возвращения Савельевой в группу.

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