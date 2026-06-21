Жизнь в Израиле, мнение об СВО, отсутствие ролей: как сейчас живет Сафонов

Жизнь в Израиле, мнение об СВО, отсутствие ролей: как сейчас живет Сафонов

Актер Кирилл Сафонов 21 июня отмечает 53-й день рождения. Как сложилась его личная жизнь и карьера, чем он занимается после переезда в Израиль?

Как прославился Сафонов

Кирилл Сафонов появился на свет 21 июля 1973 года в сельском поселении Ермаковское, расположенном в Красноярском крае. Когда ему исполнилось шесть лет, его семья переехала во Львов. Там он окончил школу и получил профессию слесаря. В начале девяностых годов он вернулся в Красноярский край, где продолжил свое образование в местном институте искусств.

В разные годы актер служил в Театре им. Вл. Маяковского, Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского и театре «Гешер» в Израиле, где с конца 90-х годов жила его мама и сестры с семьями.

Сафонов начал свою кинокарьеру в Израиле. В 2002 году он дебютировал в фильме «Вечер спасенных».

Российские режиссеры заметили его после выхода фильма «Полурусская история» в 2005 году. Тогда же его пригласили на главную роль в сериале «Татьянин день». После этого он сыграл в «Еще одном шансе», «Военной разведке. Западный фронт», «Кратком курсе счастливой жизни», «Улыбке пересмешника» и других проектах.

Как сложилась личная жизнь Сафонова

С 1991 по 2001 год Кирилл Сафонов был женат на Елене Сафоновой. У них родилась дочь Анастасия, которая после развода родителей переехала с матерью в Израиль. В 2016 году Анастасия уехала в США, где начала карьеру модели. В 2019 году она вышла замуж за ирландского банкира Стивена Мерфи.

В 2010 году актер женился на певице Александре Савельевой. Спустя девять лет, в 2019-м, у них родился сын Леон.

В начале 2025 года Савельева вернулась в Москву с сыном, при этом супруги не сообщали о расставании. Сейчас Александра ведет светскую жизнь в России и ездит отдыхать в Эмираты.

Почему Сафонов покинул Россию, говорил ли он о спецоперации

В 2023 году Сафонов переехал в Израиль. Он намерен посвятить себя музыке и театральным постановкам на иврите. Александра Савельева, его жена, подчеркнула, что их решение не связано с текущими событиями. Пара уже много лет делит жизнь между РФ и Израилем.

Сафонов не делал публичных заявлений о спецоперации. Тем не менее, представители движения «Ветераны России» обвинили его в поддержке Украины и потребовали признать иноагентом.

«По их словам, 50-летний актер, у которого двойное гражданство и недвижка в Тель-Авиве, с начала СВО переехал с женой и сыном в Израиль. Оттуда писал посты в поддержку Украины и критиковал действия России», — уточнил Telegram-канал SHOT.

Чем сейчас занимается Сафонов

Сейчас Сафонов практически не появляется на экранах. В России последняя картина с участием актера вышла в 2020-м году.

При этом непростая обстановка в Израиле также повлияла на карьеру актера. График сильно меняется: актер отмечал, что теперь чаще бывает дома. Однако он все же участвует в антрепризах на иврите.

В феврале текущего года Сафонов опубликовал в соцсети снимок, который вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Фотография была сделана при ярком солнечном свете, из-за чего стали заметнее морщины и другие возрастные изменения на лице артиста.

Часть комментаторов обратила внимание на то, что время берет свое и внешность знаменитости меняется. Некоторые подписчики философски заметили, что все люди стареют и никто не становится моложе.

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