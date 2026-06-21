Болезнь сына, развод, Кологривый: как живет Анастасия Уколова

Звезда сериала «СашаТаня» Анастасия Уколова продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, чем актриса занимается сейчас?

Чем прославилась Уколова

Анастасия Уколова появилась на свет 22 мая 1994 года в Пятигорске.

В детстве Уколова занималась музыкой и хореографией. Она неоднократно побеждала на региональных и московских джазовых конкурсах. В современной хореографии ее специализация — Hip-hop, JazzFunk, House. Уколова неоднократно становилась лауреатом конкурсов в Ставропольском крае, Ростовской области и Москве.

Уколова окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. Она снималась в картинах «Деффчонки», «СашаТаня», «Отцы», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Триггер», «Громкая связь», «Семь ужинов», «Цыпленок жареный», «СССР», «Пассажиры», «По колено», «Все хорошо», «Любовники», «Тайна амулета» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

«Я всегда старалась успевать жить. У меня никогда не было такого, что я только снимаюсь и борюсь за каждую роль. Если меня не утверждали куда-то, я воспринимала это как: „О, отлично, поеду куда-нибудь отдохну“», — признавалась Уколова.

Как сложилась личная жизнь Уколовой

С 2017 по 2019 год Анастасия Уколова была замужем за оператором Антоном Зенковичем. Брак распался из-за редких встреч, вызванных плотным графиком работы.

В 2022 году актриса вышла замуж во второй раз — за мужчину по имени Юрий, который был ее одноклассником. В браке родился сын Егор. Уколова рассказывала, что смогла быстро восстановить форму и похудеть после родов.

В прошлом году артистка развелась со вторым супругом. Как писал StarHit, на расторжение брака подал Юрий еще в середине декабря 2024 года.

СМИ также высказывали предположения о романе Уколовой с актером Никитой Кологривым, с которым она снималась в сериале «Комбинация». Однако артистка сообщила, что они с коллегой дружат, она также назвала его внимательным партнером.

«Он — мой друг, и я про него могу сказать только самое хорошее и теплое, я его очень сильно люблю, уважаю как партнера, как артиста. Он очень классный человек, очень внимательный партнер. У меня вообще не было никаких вопросов, никаких проблем», — делилась она.

Что известно о болезни сына Уколовой

Накануне Анастасия Уколова рассказала в соцсетях о болезни своего трехлетнего сына Егора. Артистка поделилась, что несколько дней провела с ребенком в Морозовской больнице.

«У него очень болела нога. Оказывается, у детей тоже может быть реактивный артрит. Перенес даже МРТ с контрастом без наркоза», — сообщила актриса.

Life.ru пишет, что за последние годы Егор уже попадал в реанимацию с кишечной инфекцией, а также получал травму головы при падении со стула.

Чем сейчас занимается Уколова

В 2026 году Анастасия Уколова продолжает активно работать: в ее графике сразу несколько заметных проектов, также она выходит на театральную сцену. Актриса совмещает съемки в кино и сериалах с живыми выступлениями — например, весной она играла Анну Каренину в нашумевшей постановке Театра эстрады.

Кроме того, сейчас в производстве и на стадии премьер сразу несколько картин с ее участием. В историческом детективе «Куколка» Уколова исполняет главную роль — выпускницы Института благородных девиц Саши Мещерской.

Еще одна премьера — семейная приключенческая лента «Сокровища гномов 2: Пещера Али-Бабы». Здесь Анастасия вновь сыграла Наташу, жену главного героя.

Также в работе находится танцевальная драма «Джайв» режиссера Данила Чащина. Уколова исполнила роль танцовщицы латино — сюжет закручивается вокруг тренера по бальным танцам, который разбивает сильную пару, чтобы дать шанс аутсайдеру.

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