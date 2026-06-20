Лерчек проверит прокуратура: вдруг не рак? Самочувствие, мнение онколога

Прокуратура направила в суд заявление о назначении блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы. Поводом послужили несколько заявлений от граждан, которые сомневаются в том, что Валерия действительно больна, и просили надзорное ведомство вмешаться. Чем проверка грозит Лерчек, как живет в последнее время Чекалина и почему сомневаться в ее диагнозе стали даже те, кто раньше сочувствовал, — в материале NEWS.ru.

Почему дело Чекалиной было приостановлено

В марте этого года Гагаринский суд Москвы после того, как у Чекалиной был диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами, приостановил процесс по ее делу. Речь идет о выводе, по версии следствия, по поддельным документам в ОАЭ более 250 млн руб., полученных от фитнес-марафонов. Чекалина начала лечиться в онкологическом центре им. Блохина.

При этом ее бывший муж Артем Чекалин был приговорен судом к восьми годам лишения свободы. Приговор был вынесен и бизнес-партнеру экс-супругов Роману Вишняку, который признал вину и сотрудничал со следствием. Суд назначил ему 2,5 года колонии.

Почему Лерчек не верят

Валерия Чекалина не может использовать средства связи из-за уголовного дела. Поэтому еще с момента домашнего ареста соцсети за нее ведет гражданский муж и отец ее ребенка, аргентинский танцор и предприниматель Луис Сквиччиарини.

Чекалина с начала болезни активно делится новостями со своими подписчиками через его страницу. Она подробно рассказывает о том, как проходит лечение. Через эту же страницу Чекалина анонсировала выход новой линейки косметики. Бизнес оформлен на ее мать.

Каждый новый шаг Чекалиной вызывает тысячи комментариев, часто негативных. Многие пользователи не верят, что Валерия с ее заболеванием, проходя химиотерапию, может так хорошо выглядеть и активно себя вести. Большое недоумение вызвало тот факт, что Лерчек посещает фитнес-центр: во время занятий спортом ее запечатлела посетительница одного из спортивных клубов.

Валерия Чекалина и аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В последнее время Чекалина стала еще более активной. Она пришла на беговой марафон поддержать Луиса, погуляла на свадьбе подруги, поймав букет невесты, и ходила на каблуках. Кроме того, побывала в Гостином дворе на фестивале современного искусства «Традиции и современность».

Многие пользователи в комментариях приводят в пример своих родственников и знакомых, которые при проведении химиотерапии чувствовали себя и выглядели плохо, с трудом ходили, лежали в кровати, отекали, не могли есть. Телеведущий Отар Кушанашвили, сам перенесший онкологию кишечника четвертной стадии с метастазами, сначала поддержал блогершу, но теперь выразил возмущение и большое сомнение в правдивости ее тяжелого диагноза.

«Как можно быть настолько скудоумными и непроходимо тупыми людьми, чтобы ходить в спортзалы, на вернисажи — и выдавать это за проявление индивидуальности болезни? При мне постыдитесь говорить про физические нагрузки! Конечно, у людей в погонах возникли вопросы. Невозможно при том, что весь организм разрушен, куда-то ходить. Конечно, никто не верит. Вот откуда неприятие этой персоны», — сказал журналист.

Кушанашвили добавил, что общался с пациентами и врачами онкологического центра им. Блохина. По его словам, они не слышали ни о какой блогерше Лерчек, проходящей там лечение.

Как онколог объяснил поведение Чекалиной

Онколог Евгений Черемушкин выразил уверенность, что у Валерии Чекалиной есть онкология, подтасовка со стороны врачей в принципе невозможна.

«Фальсификация диагноза для врачей — это уголовная статья. Не знаю, какой врач, даже если бы ему заплатили несколько миллионов, на такое согласился бы. Там же целая группа врачей — кто-то диагностировал, кто-то лечит и так далее. Это все проверяется на раз-два», — пояснил NEWS.ru Черемушкин.

Врач также не верит, что Чекалиной в документах для суда могли указать не ту стадию онкологии — четвертую вместо второй или первой. Некоторые из тех, кто сомневается в диагнозе Лерчек, высказывают эту версию: рак есть, но «не тяжелый».

«Бабушки на скамейках могут так рассуждать. В лечебных учреждениях, особенно онкологического профиля, все четко. В сельской больнице могли бы ошибиться — в крупном учреждении вряд ли. Медики же понимают, что ввиду публичности этой дамы на них налагается повышенная ответственность», — сказал Черемушкин.

Блогер Валерия Чекалина во время рассмотрения уголовного дела Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Онколог не видит ничего странного в том, что Чекалина старается вести активный образ жизни — посещает мероприятия и даже ходит в фитнес-центр. По его словам, все по-разному переносят химиотерапию, «химия» тоже бывает разной. А физическая активность в разумных, рекомендованных лечащим врачом пределах для восстановления сил организма вообще приветствуется. Эксперт предположил, что Чекалина, вероятно, использует возможности для восстановления организма, например, массаж и другие способы реабилитации.

«Нельзя ее винить. Имея смертельный диагноз, человек может вести себя так, как он считает нужным. Дайте же ей спокойно пожить», — призвал хейтеров онколог.

Он также объяснил, почему у Лерчек нет отеков и она не выглядит опухшей.

«Люди часто отекают при химиотерапии, когда имеется выраженный подкожно-жировой слой, а Чекалина худая», — объяснил врач.

Черемушкин предположил, что Чекалина, которая привыкла привлекать к себе внимание и создавать кликабельный контент, показывает в соцсетях то, что вызывает резонанс. Однако, по его мнению, она скрывает боль и страдания, так как это публике неинтересно.

Могут ли возобновить уголовное дело в отношении Лерчек: что сказала адвокат

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник пояснила NEWS.ru, что с высокой долей вероятности ходатайство прокуратуры об экспертизе о состоянии здоровья Чекалиной будет удовлетворено судом. Для этого есть веские основания.

«Ранее позиция защиты сводилась к тому, что Лерчек буквально не в состоянии выйти из дома без сопровождения. В результате уголовное дело в отношении нее приостановили. Но есть огромная разница между этой позицией и тем образом жизни, который она демонстрирует сейчас», — сказал адвокат.

Адвокат подчеркнула, что, как правило, в таких случаях прокуратура не запрашивает повторную медицинскую экспертизу. Но в случае с Чекалиной, по ее мнению, сыграл роль большой общественный резонанс. Она не исключила возобновления судебного процесса над Лерчек в ближайшее время, в зависимости от результатов проверки. «В данном случае государство не могло не отреагировать, оно показывает, что обманывать нельзя: для тех, кто попытается это сделать, могут быть очень серьезные последствия», — сказала Вербицкая-Линник.

Аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Реакция Чекалиной на запрос о проверке

Гражданский муж Валерии Луис Сквиччиарини проигнорировал запрос NEWS.ru. Недавно он заявил, что у Валерии так и не восстановилось зрение. Сама блогер также никак не отреагировала на новости. На свежем видео она, готовя завтрак для своей семьи, сообщает, что проходит седьмой курс химиотерапии в домашних условиях. Онколог Черемушкин пояснил NEWS.ru, что химиотерапия на дому давно не ноу-хау, в этом нет ничего необычного.

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