Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 15:02

Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной

Адвокат Вербицкая-Линник: наследство актрисы Чурсиной может получить племянник

Людмила Чурсина Людмила Чурсина Фото: Василий Кузьмичёнок/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Многомиллионное наследство народной артистки СССР может получить ее племянник, заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, которые приводит MK.RU, у актрисы нет детей, но есть родственники, которые имеют право на наследство в установленном законом порядке, если Чурсина не оставила завещания.

Людмила Чурсина не оставила детей, однако у нее все же есть родственники, племянник: они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом, — отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат напомнила, что завещание можно составить на любого человека. Обязательную долю государство защищает только для нетрудоспособных наследников — им положено не менее половины от той доли, которая причиталась бы по закону. В остальных случаях, добавила она, если вскроются «нюансы», дело будут решать в суде. Юрист выразила надежду, что этого не случится и память и имущество актрисы сохранят ее родственники.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Артистка родилась в 1941 году в Сталинабаде. После окончания школы будущая легенда советского кино поступила в Театральное училище имени Щукина, хотя планировала связать жизнь с точными науками. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.

Культура
актрисы
наследство
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, как налоговая может узнать о сдаче квартиры
Трамп сделал неожиданное заявление о наземной операции в Иране
Появились новые подробности о пожаре в старинном русском храме
В АТР ответили, начнет ли Евросоюз массово отказывать россиянам в визах
Лавров заявил о готовности РФ содействовать развитию инфраструктуры Африки
Трамп раскрыл, во сколько обошелся новый удар США по Ирану
Захарова обвинила ЕС в желании влезть за стол переговоров по Украине
Московские таможенники изъяли прекурсор для мефедрона на 2,4 млрд рублей
Ковальчук раскрыл последствия массированного удара ВСУ по Брянской области
Раскрыты последствия применения «Града» по мирным жителям в Белой Березке
Диетолог объяснил, как выбрать мороженое
Держалась за крестик и молилась: блогерша о пережитом в 8 лет изнасиловании
Российский поселок попал под обстрел «Градом»
Лазарев, конфликт с Гузеевой, отказ от алкоголя: как живет Лера Кудрявцева
Захарова оценила требования «евротройки» по Украине
Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре
Синоптик предупредил москвичей о рисках постоянной жары
Стало известно, как обеспечат меры безопасности на «Дикой Мяте»
Россия ограничит ввоз всей подкарантинной продукции из Армении
Трамп заявил о планах США установить контроль над одним островом
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.