Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной

Многомиллионное наследство народной артистки СССР может получить ее племянник, заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, которые приводит MK.RU, у актрисы нет детей, но есть родственники, которые имеют право на наследство в установленном законом порядке, если Чурсина не оставила завещания.

Людмила Чурсина не оставила детей, однако у нее все же есть родственники, племянник: они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом, — отметила Вербицкая-Линник.

Адвокат напомнила, что завещание можно составить на любого человека. Обязательную долю государство защищает только для нетрудоспособных наследников — им положено не менее половины от той доли, которая причиталась бы по закону. В остальных случаях, добавила она, если вскроются «нюансы», дело будут решать в суде. Юрист выразила надежду, что этого не случится и память и имущество актрисы сохранят ее родственники.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стала продолжительная болезнь. Чурсиной было 84 года. Артистка родилась в 1941 году в Сталинабаде. После окончания школы будущая легенда советского кино поступила в Театральное училище имени Щукина, хотя планировала связать жизнь с точными науками. Ее фильмография насчитывает около 150 ролей.