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30 июля 2026 в 10:09

В Москве начали делить наследство известного актера

В Москве начали оформление наследства актера Михаила Ножкина

Михаил Ножкин Михаил Ножкин Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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В Москве открыли наследственное дело после смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, сообщает aif.ru. Актер, поэт и автор песен скончался 22 июня 2026 года.

В состав наследства, по открытым данным, могут входить квартира в Москве и дача в Подмосковье. Основным претендентом на имущество ранее назывался внебрачный сын артиста Михаил Колосов, которому Ножкин мог завещать столичную квартиру. При этом родственные связи и само завещание стали причиной споров.

Невестка артиста Лидия Кудрявцева, находившаяся рядом с ним в последние дни жизни, заявляла, что не признает родство Колосова с Ножкиным. Сам Колосов сообщал, что узнал о завещании из прессы и не намерен бороться за наследство.

Ранее адвокат Александр Бенхин сообщил, что приоритетным наследником имущества умершего режиссера программы КВН и вдовы телеведущего Александра Маслякова Светланы станет ее сын Александр. По его словам, процесс раздела собственности будет кардинально отличаться от стандартных семейных споров из-за масштабов нажитого состояния.

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