Обзор сериала «Фоллаут», 2-й сезон: стоит ли смотреть в кино

Когда весной 2024 года на Amazon Prime Video вышел сериал по мотивам культовой серии видеоигр «Фоллаут», мало кто ожидал, что он станет так популярен. Проект не просто угодил фанатам — он собрал у экранов больше 100 млн зрителей и ворвался в тройку самых рейтинговых шоу платформы. Успех оказался настолько оглушительным, что уже через неделю после премьеры Amazon официально объявил о продлении на второй сезон.

И вот он наконец вышел. 17 декабря 2025 года на Prime Video стартовало продолжение постапокалиптической саги. Восемь серий выходили еженедельно по средам, и финал — восьмой эпизод — стал доступен 4 февраля 2026 года. В отличие от первого сезона, который выложили сразу целиком, на этот раз создатели решили растянуть удовольствие и выпускать серии постепенно. Предлагаем небольшую рецензию на сериал, в которой расскажем о сюжете, актерском составе и стоит ли смотреть «Фоллаут».

О чем сюжет 2-го сезона сериала «Фоллаут»

Сюжет второго сезона стартует ровно с того момента, на котором оборвался финал первой части. Люси, Максимус и Гуль отправляются в самое сердце пустоши Мохаве — где в руинах стоит легендарный Нью-Вегас. Но добраться до города, который в играх был оазисом роскоши среди выжженной пустыни, теперь совсем непросто. Пустыня кишит мутантами, на дорогах орудуют банды, а над горизонтом нависает тень Братства Стали, у которого свои планы на этот регион.

О чем сюжет 2-го сезона сериала «Фоллаут» Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нью-Вегасе героев ждет встреча с личностью, знакомой каждому, кто проходил игру Fallout: New Vegas. Роберт Хаус — загадочный магнат, который еще до войны заморозил себя в криогенной капсуле, а теперь управляет городом через систему мониторов и роботов. Его роль в сериале исполнил Джастин Теру. Он не единственное новое лицо в этом сезоне: к актерскому составу присоединились Маколей Калкин (да, тот самый Кевин из фильма «Один дома») и Кумаил Нанджиани — они сыграли загадочных персонажей Ласерта Легата и паладина Зандера Харкнесса.

Актерский состав и создатели сериала «Фоллаут»

Второй сезон сохранил ту же команду, что сделала первый таким успешным. Шоураннерами остались Грэм Вагнер и Женева Робертсон-Дуорет, а за общее видение проекта по-прежнему отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джой — те самые люди, которые создали «Мир Дикого Запада». Их подход к экранизации видеоигр оказался идеальным: они не стали слепо копировать сюжет, а взяли из игр самое важное — атмосферу, черный юмор и безнадежность мира, в котором выживание стало главным смыслом жизни.

В главных ролях все те же ключевые актеры: Элла Пернелл снова играет наивную и отважную Люси, Уолтон Гоггинс — харизматичного и циничного Гуля, а Аарон Мотен — Максимуса, который все еще пытается найти свое место в жестоком мире Братства Стали. Их троица по-прежнему остается сердцем сериала — именно за их отношениями и превращениями зрители следят с неослабевающим интересом.

Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл и Аарон Мотен Фото: Christopher Khoury/Keystone Press Agency/Global Look Press

Создатели сериала «Фоллаут» открыто признавались, что любят игры и знают их вдоль и поперек. Поэтому каждая деталь, каждая отсылка в сериале — не случайность. Они говорят: «Мы привносим что-то новое, но в рамках того, что люди уже знают и любят». Результат говорит сам за себя — «Фоллаут» стал самым успешным проектом в истории Amazon, собрав в два раза больше зрителей, чем второй сезон сериала «Властелин колец. Кольца власти».

Атмосфера, визуал и саундтрек: как выглядит и звучит сериал, что отличает его от других проектов жанра

Визуально второй сезон «Фоллаута» ничуть не уступает первому, а возможно, даже превосходит его. Бюджет, который и так был немаленьким, позволил создателям развернуться на полную катушку. Пустоши Мохаве выглядят пугающе реалистично: выжженная земля, руины старых городов, странные постройки, торчащие из песка. И сам Нью-Вегас — ночной, светящийся неоновыми огнями в пустынной темноте — стал настоящим украшением сезона.

Операторы снимают так, что каждый кадр хочется рассматривать: детали костюмов, грязь на лицах героев, ржавые механизмы — все это создает ощущение полного погружения. Съемки проходили в Нью-Йорке и Юте, где нашли идеальные локации для передачи духа пустоши. А создание костюмов для силовых доспехов Братства Стали стало отдельным вызовом. По словам художника по костюмам, к созданию каждого доспеха относились как к скульптуре, тратя на одного персонажа до 40 часов.

Музыка по-прежнему остается важной частью атмосферы. В саундтреке снова звучат старые американские песни, которые создают жутковатый контраст с тем, что творится на экране. Золотые хиты прошлого века на фоне ядерных руин — это фирменный прием «Фоллаута», и во втором сезоне им пользуются не менее умело.

Актерский состав и создатели сериала «Фоллаут» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стоит ли смотреть «Фоллаут»

Если вы фанат вселенной «Фоллаута» — этот сезон для вас обязателен. Создатели снова проделали колоссальную работу, чтобы угодить и поклонникам игр, и тем, кто просто любит хорошую научную фантастику. Критики и зрители встретили второй сезон тепло — он стал вторым по популярности возвращающимся сериалом на Prime Video, уступив только «Ричеру». И это притом, что сериал выпускали не залпом, а по одной серии в неделю — формат, который обычно снижает интерес.

Пожалуй, главное, что делает этот сериал особенным, — он не боится быть одновременно мрачным и смешным. Это история о мире, который погубила человеческая глупость, но люди в нем все еще пытаются шутить, любить и находить смысл даже в самой безнадежной ситуации. Поэтому, даже если вы не играли в игры, сериал легко затягивает — он самодостаточен и понятен без знания канона. Сериал доступен для просмотра на видеоплатформах, также он вышел на 4K UHD, Blu‑Ray и DVD в мае 2026 года.

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