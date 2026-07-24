Обзор индийского фильма «3 идиота»: стоит ли смотреть кино

Если вы задумались, что посмотреть из индийских фильмов, то обратите внимание на картину «3 идиота». Есть фильмы, которые забываются на следующий же день после просмотра, а есть те, что остаются в памяти. «3 идиота» — как раз из второй категории. Картина вышла в индийский прокат 25 декабря 2009 года и почти сразу же стала не просто хитом, а настоящим культурным событием. Снял ее режиссер Раджкумар Хирани по мотивам романа Четана Бхагата Five Point Someone. Жанр фильма — гремучая смесь комедии, драмы и мелодрамы с элементами мюзикла. Но главное, что определило судьбу этой картины, — ее невероятная человечность.

Говорят, что в Индии этот фильм стал одним из самых кассовых в истории, собрав почти ₹ 4 млрд. Но куда важнее то, что он продолжает находить отклик у зрителей по всему миру и спустя почти 20 лет. Предлагаем почитать короткую рецензию на фильм «3 идиота» и решить, стоит ли его смотреть.

О чем индийский фильм «3 идиота»

Сюжет строится вокруг поисков загадочного Ранчо, гениального студента инженерного колледжа, который бесследно исчез сразу после выпуска. Его однокурсники и лучшие друзья, Фархан и Раджу, спустя 10 лет отправляются в путешествие, чтобы его найти. По дороге они вспоминают годы учебы — вместе с ними мы погружаемся в атмосферу студенческой жизни, где царит конкуренция, страх отчисления и бесконечная зубрежка.

В колледже Ранчо был белой вороной. Он не желал заучивать учебники наизусть и постоянно задавал вопрос: «Зачем мы это учим?» Его главный антагонист — директор колледжа по прозвищу Вирус, который видит в студентах лишь будущих винтиков системы. Ранчо же считает, что образование должно приносить радость, а настоящий успех приходит только тогда, когда человек занимается любимым делом. Противостояние этих двух подходов и есть основная линия сюжета.

Аамир Хан Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актерский состав и создатели фильма «3 идиота»

Главную роль гениального чудака Ранчо исполнил Аамир Хан. Его называют одним из самых требовательных и вдумчивых актеров Индии. В его Ранчо сочетаются невероятная харизма, мгновенно располагающая к себе улыбка и внутренняя сила человека, который не боится идти против системы. Роль двух его друзей досталась Р. Мадхавану (Фархан) и Шарману Джоши (Раджу) — их персонажи проходят путь от забитых студентов до людей, нашедших свое призвание. Прекрасна и Карина Капур в роли Пии, возлюбленной Ранчо.

Особого упоминания заслуживает Боман Ирани в роли директора Виру Сахастрабудхе. Его персонаж — это карикатура на строгого педагога, но Ирани добавляет ему такие живые нотки, что в итоге он превращается в одну из самых запоминающихся фигур фильма.

Визуальный ряд, музыка и атмосфера: операторская работа, цветокоррекция, саундтрек — что создает настроение фильма.

Фильм снят с размахом: красочные пейзажи Северной Индии сменяются шумными студенческими коридорами, а динамичные танцевальные номера чередуются с драматическими моментами. Операторская работа Ч. К. Муралидхарана позволяет насладиться и красотой природы, и живой, энергичной картинкой студенческой жизни.

Отдельная история — музыка. Композитор Шантану Мойтра написал песни, которые уже давно стали самостоятельными хитами. Главный гимн фильма All Izz Well («Все будет хорошо») — это лейтмотив всей картины. Эта песня поднимает настроение не только героям в трудную минуту, но и самому зрителю, сидящему по ту сторону экрана.

Карина Капур Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стоит ли смотреть сегодня индийский фильм «3 идиота»

Однозначно — да. И вот почему:

Во-первых, этот фильм невероятно жизнеутверждающий. Он про дружбу, которая помогает пережить самые тяжелые испытания. Он про любовь, которая окрыляет. Но самое главное — он про смелость быть собой.

Во-вторых, тема, поднятая в фильме, не теряет актуальности. Конфликт между системой образования, которая оценивает по баллам, и живым умом, которому нужны знания, — вечен. Ранчо напоминает нам, что цель учебы — не диплом, а понимание мира. «Идиот» в контексте этого фильма — не тот, кто глуп, а тот, кто не вписывается в стандарты, тот, кто отказывается быть винтиком в системе.

В-третьих, это кино вызывает целую гамму эмоций: от безудержного смеха до слез. Хронометраж почти три часа пролетает незаметно, потому что история захватывает, а персонажи становятся родными.

Этот фильм напоминает нам о том, что по-настоящему счастлив может быть только тот, кто занимается тем, что любит. Посмотреть фильм «3 идиота» сегодня можно практически на любой онлайн-платформе, где представлено индийское кино.

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