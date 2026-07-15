Не только Болливуд: какие виды индийского кино бывают и что посмотреть

Когда мы слышим словосочетание «индийское кино», перед глазами почти автоматически встают яркие многоцветные кадры: герои в распахнутых рубашках, стремительные погони, слоны на фоне дворцов и, конечно, многочасовые танцы под залихватскую музыку. Этот образ прочно закрепился за Болливудом, который долгие годы был для всего мира лицом индийского кинематографа. На самом деле индийское кино — не только Болливуд — это огромный и невероятно разнообразный континент. И если вы устали от привычных болливудских шаблонов, самое время отправиться в путешествие по южным «вудам» и фестивальным залам, где вас ждут открытия, о которых вы даже не подозревали.

Болливуд, Толливуд, Колливуд — что это такое

Самая крупная и популярная киноиндустрия Индии действительно базируется в Мумбаи (бывшем Бомбее) и снимает фильмы на языке хинди — это и есть Болливуд. Название образовалось из слияния слов «Бомбей» и «Голливуд». Однако Болливуд — это лишь верхушка айсберга. На протяжении последних лет на внутреннем рынке и за рубежом все громче заявляют о себе южноиндийские киноиндустрии, которые бросают вызов мэтру и по количеству фильмов, и по кассовым сборам.

Главный конкурент Болливуда на юге — Толливуд, расположенный в Хайдарабаде и снимающий картины на языке телугу. Именно этот регион подарил миру такие громкие блокбастеры, как «Бахубали» и «RRR: Рядом ревет революция», которые прогремели на весь мир и собрали огромную аудиторию за пределами Индии. Толливуд славится своей любовью к масштабу, мифологии и зрелищным экшенам с героями, которым под силу свернуть горы.

Еще один мощный центр — Колливуд, который базируется в Ченнаи и производит фильмы на тамильском языке. Тамильский кинематограф часто более социально ориентирован, не боится острых тем, связанных с кастовым неравенством и социальной несправедливостью. При этом по количеству выпускаемых за год фильмов Колливуд регулярно оказывается лидером среди всех индийских киноиндустрий.

Региональные кинематографы Индии Фото: Shutterstock/FOTODOM

На этом разнообразие не заканчивается. Существует еще Молливуд — кинематограф штата Керала на языке малаялам. Именно фильмы из Кералы часто становятся открытием для международных фестивалей благодаря своему реализму и психологизму. И, наконец, Сандалвуд — киноиндустрия Бангалора на языке каннада. Все вместе они образуют ту самую структуру, которая делает индийский кинематограф поистине многоликим. Стоит помнить, что индийское кино снимается более чем на 20 языках, и каждый из этих региональных центров обладает своим уникальным стилем.

Региональные кинематографы Индии

Разница между этими киноиндустриями не только в географическом положении. Она глубже и касается самого духа фильмов. Болливуд, ориентированный на огромную хиндиязычную аудиторию по всей стране, часто делает ставку на романтические мелодрамы и семейные саги. Южные же «вуды» действуют иначе.

Толливуд, например, не боится размаха и эпичности. Его фильмы нередко длятся дольше болливудских и делают акцент на действии и визуальном великолепии. Им свойственно обращение к национальной мифологии и культурному наследию, что позволяет создавать истории, которые находят отклик у зрителей по всему миру. Неслучайно многие толливудские хиты переснимаются в Болливуде — это стало своеобразной формулой успеха.

Колливуд, напротив, часто выбирает более приземленные и острые социальные сюжеты. Тамильские режиссеры не боятся поднимать вопросы кастового неравенства и политической борьбы, что делает их кино более злободневным и реалистичным. А Молливуд из Кералы известен своей уникальной способностью балансировать на грани арт-хауса и коммерческого кино, создавая глубокие психологические драмы, которые при этом остаются доступными и увлекательными. Если Болливуд — это шумный и красочный праздник, то южное кино часто оказывается более сдержанным, но при этом более глубоким и неожиданным.

Серьезное индийское кино: фестивальные и артхаусные фильмы

За пределами шумных коммерческих «вудов» существует целый мир серьезного, вдумчивого индийского кино. Его часто называют «параллельным кино» — течением, которое сформировалось под влиянием итальянского неореализма и выбрало своей темой не развлечение, а жизнь простых людей с их настоящими проблемами. Настоящим отцом этого направления стал гениальный режиссер Сатьяджит Рай, чья знаменитая «Трилогия Апу» («Песнь дороги», «Непокоренный», «Мир Апу») до сих пор считается одной из вершин мирового кинематографа.

Болливуд, Толливуд, Колливуд — что это такое Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эта традиция жива и сегодня. Современное индийское фестивальное кино становится все более европейским по духу, снимает камерные истории, где внимание сосредоточено на внутреннем мире героев, а не на внешних эффектах. Ярким подтверждением тому стал триумф фильма «Страсть» режиссера Фазиля Разака на 48-м Московском международном кинофестивале в 2026 году. Картина, снятая в Керале на языке малаялам, получила главный приз — «Золотого Святого Георгия». Это кино не имеет ничего общего со стереотипным Болливудом. Это психологическая драма о девушке, попавшей в ужасающую ситуацию семейного насилия. Критики отметили, что фильм учит зрителя важному умению — смотреть на себя со стороны, и подобное кино нужно зрителю, который постепенно отвыкает от мысли, что индийское кино — это всегда песни и танцы.

Современные индийские режиссеры все чаще становятся гостями крупнейших мировых фестивалей — от Канн до Венеции. Например, в 2025 году на международных фестивалях были замечены такие картины, как Homebound и Songs of Forgotten Trees. В том же году на 56-м Международном кинофестивале в Индии (IFFI) в рамках специальной секции были показаны 18 отреставрированных классических фильмов, включая работы таких мэтров, как Ритвик Гхатак. Это говорит о том, что серьезное, авторское кино в Индии не просто существует, но и активно развивается, собирая свою аудиторию по всему миру.

Индийское кино — 2026: новинки и премьеры

2026 год выдался богатым на события для индийского кино. Главной новостью, безусловно, стала победа «Страсти» на Московском кинофестивале. Но этим список интересных релизов не ограничивается. Летом 2026 года на стриминговых платформах появились новые заметные работы. Например, сатирическая комедия Dug Dug, которая после успешного фестивального тура вышла более чем в 200 странах. Фильм, продюсером которого выступил известный режиссер Анураг Кашьяп, представляет собой сатиру на веру, ритуалы и коммерцию.

Серьезное индийское кино: фестивальные и артхаусные фильмы Фото: Shutterstock/FOTODOM

В июле состоялась премьера мистического триллера God of Death. Также в прокат вышел фильм Karavali режиссера Раджа Б. Шетти. В планах на конец года — грандиозная двухчастная экранизация «Рамаяны» с Ранбиром Капуром в главной роли, первая часть которой должна выйти на Дивали (праздник огней) в 2026 году. Этот проект обещает стать одним из самых масштабных в истории индийского кино и привлечь внимание даже тех, кто далек от индийской культуры.

Что посмотреть из индийского кино, если вы устали от масala

Итак, вы устали от бесконечных песен и танцев и хотите увидеть другую Индию, с чего начать? В первую очередь стоит обратить внимание на южное кино, которое уже давно завоевало мировое признание.

Фильм «RRR: Рядом ревет революция» 2022 года — пожалуй, лучшая точка входа в мир Толливуда. Это безумный, переполненный энергией аттракцион, где дружба двух героев индийского освободительного движения переплетается с фантастическими спецэффектами и гиперболизированным экшеном. Фильм стал мировым хитом и доказал, что индийское кино может быть зрелищным на уровне лучших голливудских блокбастеров. Если вы ищете что-то более камерное, но не менее мощное, посмотрите «Кантара» — еще один южный хит, который покорил зрителей своей мистической атмосферой и глубокой связью с местной культурой.

Для тех, кто ценит драму и социальные темы, обязательны к просмотру «Дангал» с Аамир Кханом — история о том, как отец-борец тренирует своих дочерей, чтобы они стали чемпионками по борьбе. Это кино сломало множество стереотипов. Также стоит обратить внимание на фильм «Все, что нам кажется светом» — историю двух медсестер из Мумбаи, ищущих счастья в мире, который не всегда дружелюбен к женщинам. Это кино показывает современную Индию без прикрас.

Не бойтесь заглядывать в прошлое. Классика параллельного кино — «Трилогия Апу» Сатьяджита Рая, «Горячие ветра» 1974 года о разделе Индии или «Рождение», вышедшее в 1988 году, — это вневременные произведения, которые дают глубокое понимание индийской души и истории. Ну и, конечно, нельзя обойти стороной «Три идиота» — хотя это и Болливуд, но он настолько выбивается из общего ряда своей искренностью и острой социальной критикой системы образования, что стал любимцем миллионов зрителей по всему миру, включая Россию.

Индия Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где смотреть неболливудские фильмы Индии

Найти все это разнообразие сегодня проще, чем когда-либо. Основные стриминговые платформы активно закупают права на показ индийских фильмов, в том числе и региональных. Многие фильмы южных «вудов» имеют качественный дубляж или русские субтитры.

Существуют и специализированные сервисы, посвященные исключительно индийскому контенту. Они предлагают огромные библиотеки фильмов на разных языках, включая телугу, тамильский, малаялам и каннада. Часто эти сервисы доступны по подписке и имеют интерфейс на английском языке. Кроме того, многие фестивальные хиты, такие как недавний победитель ММКФ «Страсть», могут появляться в ограниченном прокате в специализированных кинотеатрах или на фестивалях, поэтому стоит следить за афишами крупных городов.

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