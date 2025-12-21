Без паники: лучшие мотивирующие фильмы, способные вдохновить каждого

Впереди длинные каникулы. Множественные застолья, катания с горок, шумные вечеринки или длинные поездки с визитами могут утомить кого угодно. А некоторых даже повергнуть в депрессию, ведь после окончания праздников снова придется возвращаться к рутине. В связи с этим редакция NEWS.ru составила список из 20 лучших мотивирующих фильмов, которые смогут поднять вам настроение и дать вдохновение даже в самый безнадёжный момент.

«Форрест Гамп»

Легендарный фильм Роберта Земекиса, ставший классическим произведением мирового кинематографа. Молодой слабоумный житель Алабамы Форрест Гамп сидит на скамейке в местном парке и рассказывает истории из своей жизни всем, кто к нему подсаживается. Несмотря на свой недуг, ему удаётся буквально всё в этой жизни. Кроме самого главного — ответных чувств со стороны девушки, в которую он влюблён.

«Миллионер из трущоб»

Бедный житель индийских трущоб Джамаль Малик участвует в передаче «Кто хочет стать миллионером?». Ему остаётся ответить на последний вопрос: «Как тебе это удалось?» Ответом послужат печальные истории его выживания, благодаря которым он и смог дойти до финала игры.

«Неприкасаемые» (1+1)

Успешный аристократ Филипп становится парализованным инвалидом после аварии на параплане. Он ищет себе помощника, который будет ухаживать за ним. И он его находит — это только что вышедший из тюрьмы сенегалец Дрисс. Несмотря на абсолютную непохожесть персонажей, они становятся лучшими друзьями и помогают друг другу обрести смысл жизни.

«Восьмая миля»

Персонаж Эминема, Джимми Смит по прозвищу Кролик — белый парень, живущий в черном квартале. В связи со сложной ситуацией в семье он постоянно проводит время на улице, а по вечерам участвует в рэп-батлах с афроамериканцами. Те не воспринимают его всерьез, равно как и его девушка, которая изменяет ему с другом. Аккумулировав свою злобу, Кролик выходит на финальный поединок.

«Одержимость»

Молодой барабанщик Эндрю мечтает стать лучшим в своём деле и попасть в оркестр Теренса Флетчера. Тот замечает его и приглашает на свои уроки. Провоцируя и унижая своего ученика, Флетчер добивается того, что Эндрю уходит с головой в игру на ударных. Он жертвует своими нервами, здоровьем, родными и близкими ради достижения цели. Выйдет ли он победителем в этой схватке?

«Социальная сеть»

Студент Гарвардского университета Марк Цукерберг в процессе учёбы решает создать сайт для формирования рейтинга студенток вуза по степени их привлекательности. Тот начинает пользоваться оглушительной популярностью со стороны учащихся. Цукерберг осознает значимость своего продукта и впоследствии на его основе создает главную социальную сеть страны и мира — Facebook (деятельность в РФ запрещена). Фильм-байопик об истории успеха.

«Доброе утро, Вьетнам»

Действия фильма происходят в 1965 году во Вьетнаме. Главного героя, Эдриана Кронауэра, приглашают на работу ведущим армейского радио. За считанные дни он становится главной звездой для американских солдат — с помощью чувства юмора и отсутствия цензуры Кронауэр пробуждает в них давно забытые чувства радости и веселья. В роли ведущего снялся известный американский комик Робин Уильямс, и это по праву одна из его лучших ролей.

«Земля кочевников»

Шестидесятилетняя Ферн лишается работы в связи с закрытием завода. Недолго думая, она решает продать все свое имущество, оставив лишь дом на колесах. Именно в нем она будет жить, путешествовать из штата в штат и работать.

«Главный герой»

Главный герой фильма «Главный герой» — отнюдь не главный герой игры, а всего лишь неигровой персонаж. Он живет по тому сценарию, который ему прописали: просыпается по расписанию, пьёт один и тот же кофе, работает в банке, который постоянно подвергается ограблениям. Однажды он встречает девушку своей мечты, и это заставляет поменять его свой ритм жизни, а заодно и ход всей игры.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Уолтер Митти — неуверенный в себе сотрудник журнала Life. Каждый день он проводит в рутине и мыслях о лучшей жизни. И однажды ему предоставляется шанс воплотить свои мечты в реальность. Отправившись на поиски фотографа издания, он путешествует по всему миру, проверяет себя на прочность и возвращается совершенно другим человеком. Фильм о том, насколько важна цель в жизни человека и путь, проложенный к ней.

Фильм основан на реальных событиях. Кен Картер становится тренером школьной команды по баскетболу. Его подопечные выигрывают один матч за другим и попадают в топы. Однако это плохо сказывается на их учебе. Картер принимает радикальное решение запретить играть и тренироваться своей команде до тех пор, пока ее участники не подтянут успеваемость. Игрокам засчитывается два технических поражения за пропуски, но тренер продолжает стоять на своём.

«Кандид или оптимизм»

Экранизация культовой повести Вольтера, адаптированная под события XX века. Главный герой, Кандид, влюблен в дочь барона, Кунигунду. Они живут в замке и верят словам своего учителя Панглоса: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Внезапно мир охватывает Вторая мировая война. Путешествуя по всему миру, героям приходиться пережить несколько кругов ада. Они становятся свидетелями множества смертей и разрушений, оказываются на фронте, в плену, на свободе, затем снова в плену. Несмотря на это, они остаются верны идеологии Панглоса.

«Мы из джаза»

История о человеке, который всей душой влюблен в свое дело. 1980-е годы, СССР. Молодого студента Костю Иванова начинает интересовать модное музыкальное направление — джаз. Не разделяя подобные увлечения, в техникуме его ставят перед выбором — джаз или учеба. Он выбирает первый вариант и организовывает свою группу. Несмотря на отсутствие слушателя и разногласия внутри коллектива, он остается верным своему делу и заражает своим подходом других.

«Еще по одной»

Четыре школьных учителя собираются за одним столом и решают совместно проверить научную теорию о том, что человек несчастен из-за нехватки алкоголя в крови. Проводя эксперименты, они замечают, что им становится жить легче и веселее. Но у всего есть срок годности.

«Душа»

Учитель музыки Джо Гарднер грезит карьерой прославленного джазмена. Однажды судьба ему улыбается, и он проходит прослушивание у известной саксофонистки. На радостях он падает в люк и умирает, после чего его душа попадает в иной мир.

Он пытается выбраться из него, параллельно помогая Душе 22 найти смысл жизни. Но и Душа 22 в конечном итоге помогает ему с этим же.

«Всегда говори „да“»

Карл Аллен — депрессивный служащий банка, который привык всем отвечать отказом. В один из дней он встречает своего бывшего одноклассника, тот рассказывает ему о семинаре саморазвития «Да — новый вид нет». Организатор занятий, Терренс, предлагает Карлу всегда говорить «да», в противном случае судьба будет ему мстить. Карл соглашается, и его жизнь начинает резко меняться в лучшую сторону.

«Однажды в кино»

Девятилетний мальчик Самай вместе со своей семьей оказывается в кинотеатре. То, что он видит на экране, вызывает в нем интерес и восторг. С того момента он решает посвятить этому ремеслу всю свою жизнь. Вначале Самай прогуливает уроки, чтобы посмотреть кино, а после строит с друзьями свой собственный кинотеатр. Единственная преграда на его пути — отец, который выступает решительно против такого «непристойного» занятия.

Yesterday

В результате временного всемирного отключения электричества человечество в момент забывает о группе Beatles и ее творчестве. Кроме Джека Малика — заурядного английского музыканта. Обнаружив это, он решает воспользоваться ситуацией и начинает выступать с песнями ливерпульской четверки, выдавая их за свои. Таким образом он становится известным во всем мире, а его концерты собирают полные стадионы зрителей.

«Сумасшедшая любовь»

На первый взгляд, Адам — обычный подросток, закрытый и остроумный. Но на самом деле он страдает от шизофрении. У него случаются приступы истерии, и ему каждый день приходится уживаться со своими личностями. Старания родителей помочь ему также не приносят необходимых успехов. Но однажды Адам влюбляется в свою одноклассницу. Чувства заставляют его бороться с болезнью, а ее — поддержать Адама.

«Китобой»

Лешка живет в чукотском поселке и занимается охотой на китов. Его привычный быт меняется после проведения интернета — он начинает постоянно проводить время в видеочатах. Однажды в одном из них Лешка встречает красивую молчаливую девушку и влюбляется в нее. Узнав, что она живет в Детройте, он решается на отчаянный поступок.

