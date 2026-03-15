15 марта 2026 в 05:32

Мошенники начали обманывать пенсионеров

Мошенники начали обирать пенсионеров от лица Пенсионного фонда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мошенники начали атаковать российских пенсионеров в мессенджерах, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава. По его словам, они создают фальшивые аккаунты от имени Пенсионного фонда или Росфинмониторинга.

Если раньше атаки велись в основном по обычной телефонной связи, то сейчас используются и мессенджеры, — сообщил он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков рассказал, что количество жалоб на кибермошенничество в России за 10 месяцев 2025 года сократилось более чем на 24% в годовом выражении. По его словам, растет не только число атак, но и эффективность борьбы с ними.

Между тем эксперт по интернет-мошенникам Екатерина Дуб выразила мнение, что для борьбы с кибермошенничеством необходимо изменить сознание населения. Она отметила, что аферисты всегда находят новые способы обмана.

Тем временем выяснилось, что мошенники, выдавая себя за работников морга, обманывают семьи военнослужащих. Они утверждают, что для передачи личных вещей погибших необходимо сообщить почтовый индекс и коды из полученных СМС, которые якобы требуются для подтверждения отправки.

