Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников морга и обманывать родственников военнослужащих, рассказала пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале. Под предлогом передачи личных вещей они выманивают у людей почтовый индекс и коды из СМС, якобы необходимые для подтверждения отправки.

Данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий, — отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что мошенники создают одностраничные сайты и с помощью агрессивной рекламы в соцсетях предлагают россиянам «уникальные БАДы от всех болезней». Доверчивым покупателям предлагают «лечить» усталость, ослабленный иммунитет и сонливость.

До этого преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников отметил, что злоумышленники могут использовать поддельные сайты для получения кешбэка. Поддельные сайты с такими предложениями могут отличаться от официальных одной буквой.