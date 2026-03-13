Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 09:09

Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому

МВД: мошенники начали представляться сотрудниками морга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников морга и обманывать родственников военнослужащих, рассказала пресс-служба УБК МВД России в Telegram-канале. Под предлогом передачи личных вещей они выманивают у людей почтовый индекс и коды из СМС, якобы необходимые для подтверждения отправки.

Данная схема направлена на родственников погибших или пропавших без вести военнослужащих, а также на людей, которые могли потерять связь с близкими, находящимися в зоне боевых действий, — отметили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали, что мошенники создают одностраничные сайты и с помощью агрессивной рекламы в соцсетях предлагают россиянам «уникальные БАДы от всех болезней». Доверчивым покупателям предлагают «лечить» усталость, ослабленный иммунитет и сонливость.

До этого преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников отметил, что злоумышленники могут использовать поддельные сайты для получения кешбэка. Поддельные сайты с такими предложениями могут отличаться от официальных одной буквой.

мошенники
происшествия
финансы
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары ненависти, удары бессилия»: Алаудинов об атаке на больницу в ДНР
Появились новые подробности об украинском ударе по больнице в ДНР
Появились страшные кадры госпиталя в ДНР после удара ВСУ
Иран ударил по американскому авианосцу Abraham Lincoln
Samsung готовится к возвращению на российский рынок
Экс-топ-менеджеров «Газпрома» связали с хищением 8 млрд на центре Кабаевой
Появились новые подробности ЧП на нефтебазе из-за падения обломков БПЛА
Россияне столкнутся с отказами в выдаче карт с 2027 года
Россиянам разрешат брать с собой в самолет грудное молоко
Родственников пропавших военных начали обманывать по-новому
Губернатор из США опубликовал фото Путина, выгуливающего Трампа на поводке
Азиатская страна начнет переговоры с Россией по закупкам нефти
Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни
В Хабаровске охранник-стажер попыталась взломать дверь пистолетом
Ключевая ставка 3%: чем опасны дешевые кредиты, что взлетит в цене
Дизельное топливо из затонувшего теплохода разлилось по Енисею
США выпустили ракеты по иранскому судну в Персидском заливе
«Им не нравится Европейский союз»: Каллас обвинила Трампа в хитрой тактике
В Приморье поймали тигра-людоеда
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 марта: инфографика
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.