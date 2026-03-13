В США оценили объем выведенной из-под санкций российской нефти

США вывели из-под санкционных ограничений танкеры, перевозящие не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов. По информации агентства, сырье и нефтепродукты находятся на 25 танкерах.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, танкеры перевозят не менее 19 млн баррелей российской нефти и 310 тыс. тонн нефтепродуктов, — говорится в сообщении.

Часть танкеров с нефтью сорта Sokol находится вблизи Китая. Также несколько судов, преимущественно с нефтью марки Urals, курсируют в Аравийском море.

Ряд танкеров подает сигналы о готовности принимать заказы, что может означать отсутствие конечного пункта назначения. Некоторые суда указывают Сингапур или Малайзию как предполагаемые направления, где танкеры нередко ожидают продажи груза.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность смягчения санкций против России, включая как общее ослабление ограничений, так и более точечные меры. По их словам, одним из вариантов может стать фактическое разрешение отдельным странам закупать российскую нефть без риска вторичных санкций со стороны Вашингтона.