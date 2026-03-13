Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 11:25

Алаудинов назвал неожиданную причину удара ракеты США по школе в Иране

Алаудинов: причиной удара ракет по Ирану могло быть ритуальное жертвоприношение

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Ударом ракеты по школе в Иране представители мирового закулисья могли пытаться совершить сатанинское (движение сатанизма признано в России экстремистским, деятельность запрещена) жертвоприношение, выразил мнение в интервью NEWS.ru заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он напомнил, что трагедия произошла накануне иудейского праздника Пурим, генерал увидел в этом почти мистическую составляющую.

Дата [нанесения ракетного удара] — накануне праздника Пурим. Культы принесения в жертву детей на протяжении столетий время от времени происходят по всему миру. Ранее об этом почему-то никто не хотел говорить, умалчивали. Сейчас уже после того, как стали известны «файлы Эпштейна», удивляться не стоит, — считает собеседник.

Алаудинов предположил, что западные элиты на протяжении столетий намеренно развязывают войны по всему миру. Таким образом они пытаются удерживать свое влияние на человечество, в том числе с помощью ритуальной магии, в которую верят, считает боевой генерал.

Войны на Украине, в Ливии, Сирии, Ираке, Иране имеют одних и тех же интересантов-хозяев. Одна и та же секта — сатанистов… У этих людей есть установка убить всех, кто не подчинен им, — полагает Алаудинов.

Он добавил, что, по его мнению, военнослужащие ВСУ и представители коалиции США — Израиль действуют практически одинаково. Те и другие проявляют невероятную жестокость к мирному населению стран, с которыми воюют, отметил командир спецназа «Ахмат».

Методы убийств могут быть разными. Но для них нет категории людей, которых жалели бы. Они каждый раз объявляют об этом: что и детей надо убивать, и женщин, и стариков... Солдаты, которые подчинены сатанинскому войску, ведут себя везде одинаково [жестоко], — заявил Алаудинов.

Ранее он предположил, что удар по больнице в ДНР, приведший к гибели врачей, связан с неспособностью украинских подразделений удерживать линию фронта. По мнению боевого генерала, атаки на гражданскую инфраструктуру направлены на то, чтобы вызвать возмущение среди россиян.

Командир спецназа «Ахмат» принес соболезнования родным и близким погибших при ударе по больнице в ДНР. Он назвал произошедшее террористическим актом.

